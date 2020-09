防趁火打劫 俄州居民守家園警告「你來搶，我開槍」

山林野火步步逼近之際,位於緊急撤離區之內的某些俄勒岡州民眾並未離開家園,反而在家門口豎起一張張手寫或噴漆告示,斗大字體寫著:「你來搶,我開槍」、「我在家,我有槍」、「趁火打劫,一律開槍」。

俄勒岡州火勢最猛烈的比奇溪野火(Beachie Creek Fire)與河濱野火(Riverside Fire),日前由於火勢各自持續擴散,地方機關發布緊急撤離令。當地媒體報導,克拉克馬斯郡(Clackamas County)內的緊急撤離區,不少民眾並未配合撤離,堅持留守家園,避免不肖分子趁火打劫。

克拉克馬斯郡受到河濱野火波及嚴重,幾乎全郡都在等級不同的撤離通知中。艾斯塔卡達(Estacada)、柯爾頓(Colton)在12日則升高為「立即離開」等級,但某些居民並未配合撤離命令。

報導指出,有民眾在自家前院外豎起「你來搶,我開槍」(You loot we shoot)大型布告,也有民眾在門口籬笆掛出寫著「趁火打劫,一律開槍」(Looters will be shot)的木板。

克拉克馬斯郡警方則表示,12日逮捕兩名涉嫌在緊急撤離區行竊的嫌犯。

推特用戶艾斯克尤(Devin Eskew)分享照片顯示,有居民在自家門口寫著警語:「我們不會通知你的家屬。你的屍首永遠不會被找到。砰!砰!」也有居民在貼出警語「若遇搶劫與縱火,一律開槍」。

艾斯塔卡達居民華茲(Matt Watts)則是手持半自動步槍站在自家門口,腰間配帶另一把手槍,防止任何犯案意圖的不肖人士接近。他接受媒體訪問時說,透過無線電廣播接收訊息,聽到的都是有人趁火打劫、有人故意縱火的消息。他說:「我覺得我家應該不會被火燒到,所以我決定站在門口巡邏,捍衛家園。」

華茲說,入夜之後有聽到槍響,也親眼看到最近有掛著別州車牌的車輛在社區出沒,讓他覺得非常可疑。