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已受疫情衝擊 野火加重摧殘西部經濟

世界日報 / 編譯樊蕙╱綜合14日電
來自猶他州的增援消防員13日晚在俄勒岡州南部山區滅火，連日熊熊山大，難以撲熄，已造成財務極大損失，難以估計。(美聯社)
來自猶他州的增援消防員13日晚在俄勒岡州南部山區滅火，連日熊熊山大，難以撲熄，已造成財務極大損失，難以估計。(美聯社)

加州和俄勒岡州的野火不僅焚毀森林，導致濃煙遮蔽舊金山與波特蘭等地天空，更傷害已受新冠病毒疫情衝擊的當地經濟。

野火焚毀房地產，讓產物保險公司承受鉅額虧損，也為西岸地區經濟活動帶來恐持續一年以上的沉重壓力。

信用評級機構A.M. Best估計，加州火勢造成的保險損失恐超過2017年的130億元紀錄；當時加州出現美國史上損失最慘重五起野火的其中三起。

對於總值20兆元的美國經濟來說，野火可能不會造成重大損失；財務後果僅達數十億元，而非數百億或數兆元；穆迪分析(Moody`s Analytics)經濟學者卡明斯(Adam Kamins)說，要對全國產生影響，必須要像2005年的卡翠娜颶風(Hurricane Katrina)中斷原油供應才會。

但在受到野火摧殘的地區，經濟衝擊會相當重大，尤其是在加州和俄勒岡州貧窮的鄉村地區，對於已因疫情而受挫的許多企業來說，無非是雪上加霜。

美國經濟活動在4月到6月間年度降幅達31.7％；新冠病毒與抗疫措施讓全美數百萬人失業。

以前野火的經濟衝擊較小，因為大多發生在偏遠森林地區；但隨著全美越來越多人搬到曾經的荒野居住，民眾自身與住宅及商家更容易受野火影響。

波特蘭州立大學學者尼爾森-平卡斯(Max Nielsen-Pincus)與來自俄勒岡大學及聯邦林務局(U.S Forest Service)的研究人員，2014年研究野火對經濟的衝擊。

他們發現，野火其實會讓小型社區獲得短期經濟利益，因為消防員需入住當地旅館並光顧當地餐廳，當地也需要勞工幫忙重建。

但這種情況通常維持不久；到了春季，受影響地區經濟通常會失去推動力，並進入成長低迷的時期，可能長達18個月。

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