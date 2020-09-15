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美禁新疆強迫勞動制品 「暫扣令」範圍遜預期

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 美國海關與邊境保護局(Customs and Border Protection, CBP)代理局長摩根(Mark Morgan)周一(9月14日)宣布引用「暫扣令」(withhold release orders, WRO)，禁止從四家新疆公司和新疆一家培訓中心進口棉花、成衣、電子零件等產品。

邊境保護局在聲明中指出，這些制品的勞工是在違法、不人道、被剝削的情況下被迫勞動。

早前有報導指美國考慮對新疆實施大範圍禁令，封殺所有新疆出產的棉花、成衣、番茄等，但最新禁令沒有預期廣泛。

路透社引述兩名特朗普團隊的消息人士指出，財政部長姆努欽、貿易代表萊特希澤、農業部長珀杜等美國高官，都擔憂禁令範圍太廣會嚴重影響美國的供應鏈。

美國國土安全部署理副部長庫奇內利(Ken Cuccinelli)稱，特朗普政府還在研究如何擴大禁令範圍，又稱政府需時評估廣泛禁令的原因，主要是法律因素而非政治因素:「我們需要確保當我們面對法律挑戰時能夠取勝，而且沒有任何一項『暫扣令』清單上的商品會流入美國市場」。

「暫扣令」對象

「暫扣令」允許美國海關根據美國人權相關法律，將涉嫌強迫勞動的商品扣押在口岸，物流業者可決定將產品送到其他國家，或設法取得文件證明產品不是由強迫勞工生產。

此次禁令被點名的四家新疆公司包括：伊犁卓萬服飾製造有限公司(Yili Zhuowan Garment Manufacturing Co., Ltd)、保定市綠葉碩子島商貿有限公司(Baoding LYSZD Trade and Business Co.)、新疆准噶爾棉麻有限公司(Xinjiang Junggar Cotton and Linen Co.)、合肥寶龍達信息技術股份有限公司(Hefei Bitland Information Technology Co.)。

同時，美國也禁止在洛浦縣發制品工業園區(Lop County Hair Product Industrial Park)生產的髮制品，以及新疆洛浦縣第四教育培訓中心的所有商品。

過去曾有研究報告指出，中國強制將維吾爾人關押在新疆再教育營，並且強迫他們勞動，美國試圖就此事對中國施壓。

中國駐美大使館則援引中國外交部過去的回應，否認新疆再教育營存在強迫勞動，批評美國借口干涉中國內政。

張慈/李澄欣(路透社、美聯社)

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