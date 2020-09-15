病毒取代美國經濟？ 川普接受伍華德專訪關心書中形象

報導「水門案」成名的資深記者伍華德（Bob Woodward）的新書「震怒」（Rage）15日將出版，紀錄伍華德19次專訪美國總統川普。根據媒體取得兩人最後一次談話的內容，川普反問伍華德「你覺得病毒完全取代（supersedes）經濟？」他也詢問伍華德在新書中會怎麼描寫自己，川普告訴伍華德，他已超前部署，做了所有能做的事。

美國有線電視新聞網（CNN）在新書出版前一天，報導兩人8月14日通話內容，這也是伍華德在新書中最後一次訪問川普。

當時美國已有16.8萬人死於新冠肺炎，每天超過1300人因此身亡。根據CNN報導與公布的錄音內容，伍華德說，川普應對疫情的方式，將是川普與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的競爭焦點，因病毒關乎的是活生生的人命，且數千萬人失去工作。

不等伍華德說完，川普連連說自己很清楚，還強調自己「做了所有可以做的事」，而且「我早就採取行動」。

伍華德說，這將留下歷史紀錄；川普第二次打斷伍華德並反問：「難道你覺得病毒能完全取代經濟？」

一直以來，川普都以在疫情期間仍維持經濟成長數據，作為自己連任優勢。

伍華德說，當然啊，而且這是病毒與經濟相關。川普說，只有一點點。

在伍華德質疑後，川普修正「可能比一點點多一些，但經濟表現...你看，我們幾乎要刷新美股紀錄。」

伍華德在8月14日的專訪中預告，川普可能不會喜歡這些書中的某些部分，川普反問，「我在你的新書裡會是什麼樣子？」

川普試圖說服伍華德說，「你知道市場的反彈非常強勁，你知道的。」川普問伍華德說「這部分你會寫在書裡吧？」

伍華德對川普的專訪高達19次，時間橫跨半年以上，正好是美國疫情開始到爆發，兩人對話累計時間將近10個小時，其中也有川普主動致電伍華德；川普今年3月告訴伍華德，「我想淡化疫情，因不想造成恐慌。」川普此言一出引發反對派怒火，遭批公然對人民說謊，川普與共和黨人則致力辯護，「難道要大吼大叫宣傳民眾要死了？」