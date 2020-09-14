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西部100場野火延燒「如世界末日」 已釀33死 多人失蹤

世界日報 / 編譯陳韻涵╱綜合13日電
西岸沿海三州，野火連天，似乎沒有減緩跡象，還有許多人生死不明。圖為俄勒岡州八歲的愛莉．歐文斯背後的家已毀於山火。(美聯社)
西岸沿海三州，野火連天，似乎沒有減緩跡象，還有許多人生死不明。圖為俄勒岡州八歲的愛莉．歐文斯背後的家已毀於山火。(美聯社)

西部地區周末出現近100場野火延燒的情況，強風與乾燥條件預料使部分州的火勢在未來幾天迅速移動蔓延，加州與俄勒岡州的野火死亡人數已知至少33人，失蹤下落不明人數還會使死亡人數增加；俄勒岡州聯邦參議員莫克里(Jeff Merkley)形容，烈火肆虐、濃煙竄天、數千人的家產毀於祝融的場景宛如世界末日。

野火延燒的地區經歷史上最危險且驚人的野火季，部分地區情況慘重；加州北部與俄勒岡州13日出現「紅旗警告」，意指強烈有疾風且相對濕度低的火警情況。

國家氣象局(NWS)警告，天氣「可能造成既有火場大規模擴散」，野火周遭地區13日的空氣品質為全球最差，但部分城市的情況會在14日起好轉。

聯邦政府與外州消防單位已提供協助，聯邦急難管理局(FEMA)周末援助俄勒岡州，新澤西州的救災人員與設備也已運往加州馳援。

加州森林防火廳(Cal Fire)說：「我們大多數的消防員都在外拚命控制野火火勢，內勤的消防員也要應付一般的911緊急報案，野火肆虐期間，至少發生四萬起緊急事件。」

Cal Fire表示，加州的野火死亡人數已知22人，其中12人與「北部複合山火」(North Complex Fire)有關。

俄勒岡州緊急應變官員表示，俄勒岡州的野火死亡人數已知10人。

Cal Fire表示，加州今年已有超過330萬英畝毀於祝融，8月中以來已有4000棟建築物熔毀。

上周末，超過1萬6700名消防員努力控制超過20多起大型野火的火勢，截至13日至少4萬2000名住戶撤離。

加州仍有五場野火延燒，今年大火已躋身加州史上前20場大火之列。

俄勒岡州民主黨聯邦參議員莫克里13日接受「美國廣播公司」(ABC)政論節目「本周」(This Week)訪問時說：「這是世界末日，我驅車向北600哩仍逃不出煙霧瀰漫，我們州有數千人失去家園，我無法想像這種情況。」

俄勒岡州野火已燒掉逾100萬英畝，迫使數萬人撤離家園；加州大火則已燒掉破紀錄的310萬英畝，華盛頓州至少60萬英畝焚毀。

野火造成的濃煙讓西岸空氣品質變得極差，許多人喉嚨乾癢、眼睛刺痛，華盛頓州部分地區的空氣品質糟到監控系統一度故障。

在俄勒岡州波特蘭市附近的史密斯抱著小狗，13日暫時棲身在收容帳篷。他的住家已毀於山火。(美聯社)
在俄勒岡州波特蘭市附近的史密斯抱著小狗，13日暫時棲身在收容帳篷。他的住家已毀於山火。(美聯社)

大火 空氣品質 加州野火

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