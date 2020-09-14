「震怒」：川普3年前欲去南北韓非軍事區板門店 怕回不來吻別梅蘭妮亞

美國總統川普去年6月前往南北韓非軍事區板門店，成為首位踏上北韓領土的美國總統。但韓聯社報導，「水門案」資深記者伍華德新書「震怒」爆料，其實川普早在2017年就有意前往板門店，他當時還擔心自己可能回不來，臨走前吻別夫人梅蘭妮亞。不過，由於當天天氣惡劣和濃霧，川普搭乘的直升機「陸戰隊一號」被迫折返，行程取消。

韓聯社根據取得的新書「震怒」相關內容指出，川普在2017年11月8日搭乘美國總統專用直升機「陸戰隊一號」，打算突然造訪板門店。川普當時說：「他們知道我要來了，不是嗎？」

川普還對直升機上的其他人說：「今天早上起床時，我吻別了梅蘭妮亞，對她說：『我可能再也見不到妳。』如果美國總統發生什麼事，那對我們國家來說會是最糟糕的事。」

最後由於天氣仍沒有好轉，川普這項行程取消，同時也擔心這項決定會顯得自己軟弱。他說：「我知道你們必須做出決定，而你們也做出最安全的決定。」川普又補一句：「但這會讓我們顯得軟弱。」