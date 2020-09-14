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「震怒」：川普3年前欲去南北韓非軍事區板門店 怕回不來吻別梅蘭妮亞

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普（左）和夫人梅蘭妮亞（右）。（歐新社）
美國總統川普（左）和夫人梅蘭妮亞（右）。（歐新社）

美國總統川普去年6月前往南北韓非軍事區板門店，成為首位踏上北韓領土的美國總統。但韓聯社報導，「水門案」資深記者伍華德新書「震怒」爆料，其實川普早在2017年就有意前往板門店，他當時還擔心自己可能回不來，臨走前吻別夫人梅蘭妮亞。不過，由於當天天氣惡劣和濃霧，川普搭乘的直升機「陸戰隊一號」被迫折返，行程取消。

韓聯社根據取得的新書「震怒」相關內容指出，川普在2017年11月8日搭乘美國總統專用直升機「陸戰隊一號」，打算突然造訪板門店。川普當時說：「他們知道我要來了，不是嗎？」

川普還對直升機上的其他人說：「今天早上起床時，我吻別了梅蘭妮亞，對她說：『我可能再也見不到妳。』如果美國總統發生什麼事，那對我們國家來說會是最糟糕的事。」

最後由於天氣仍沒有好轉，川普這項行程取消，同時也擔心這項決定會顯得自己軟弱。他說：「我知道你們必須做出決定，而你們也做出最安全的決定。」川普又補一句：「但這會讓我們顯得軟弱。」

然而，當時的美韓聯軍司令布魯克斯稱，沒有情報顯示北韓當局知道川普總統突然要造訪板門店。事實上，川普欲造訪板門店當年正值北韓挑釁高峰，進行多次飛彈試射和一次核試驗。

「水門案」資深記者伍華德新書「震怒」爆料，川普在2017年打算突然造訪南北韓非軍事區板門店，怕自己回不來在臨走前吻別夫人梅蘭妮亞。（歐新社）
「水門案」資深記者伍華德新書「震怒」爆料，川普在2017年打算突然造訪南北韓非軍事區板門店，怕自己回不來在臨走前吻別夫人梅蘭妮亞。（歐新社）

川普 板門店 北韓

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