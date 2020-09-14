野火歸咎森林管理不善 川普：早就勸他們掃落葉

西岸野火持續蔓延，至今已造成超過30人死亡，超過400萬英畝土地付之一炬；紐約時報報導，加州野火焚燒面積破紀錄達310萬英畝，俄勒岡州火勢則已蔓延逾100萬英畝，迫使數萬人逃離家園，華盛頓州也有超過60萬英畝土地遭火勢肆虐；川普總統將野火歸咎於「森林管理」不善，引發華盛頓州州長英斯利(Jay Inslee)及俄勒岡州聯邦參議員墨克利(Jeff Merkley)批評川普卸責。

川普上月曾說：「加州野火又開始燒了；我說過，你們必須清理你們的地面，必須清理你們的森林；那裡有很多、很多年堆積的落葉和斷枝，它們很易燃，只要觸碰就會起火；也許我們必須讓他們為此付出代價，因為他們就是不聽我們的話。」

川普預定14日前往加州視察；13日他在內華達州的選舉造勢活動上說：「我已經跟俄勒岡州、華盛頓州的人說過話；他們從未見過這樣的事；但你們知道，這都是森林管理的問題；拜託大家記得這些字；非常簡單；『森林管理』。」

英斯利和墨克利則出面批評，川普的言論刻意不將野火起因指向氣候變遷。

兩人13日共同出現在「美國廣播公司」(ABC)「本周」(This Week)節目上，而英斯利對主持人史提法諾普魯斯(George Stephanopoulos)說：「我們知道氣候變遷讓野火更容易發生、擴散得更快、火勢也更猛烈；如今我們的社區面臨如此重大的挑戰，整個美國西岸幾乎都在燃燒，而川普總統卻否認野火是氣候所致，令人髮指。」

史提法諾普魯斯問墨克利，森林管理是否與野火起因有關，而他回答：「川普說這全都是沒有清理森林惹的禍，實在是重大而且破壞性極大的謊言；喀斯喀特(Cascade)積雪面積越來越小；我們的森林也越來越乾燥；我們的海水越來越溫暖也變得更酸；而這些都是在過去數十年內持續穩定發生的現象。」