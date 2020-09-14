「天堂」曾被野火吞噬 悲慘命運如今降臨另一小鎮

座落於內華達山脈(Sierra Nevada)山腳下的貝里溪小鎮(Berry Creek)，9日凌晨時分逐漸被山火包圍時，居民米絲蒂‧史拜爾斯(Misty Spires)與男友連忙將消防水管接上消防栓，設法讓房舍與全鎮唯一一間自助洗衣店不要遭到祝融之災。

然而，到了清晨約4時，他們不得不放棄，因為桶裝丙烷開始爆炸，餘火未盡的炭塊四處飛散，險象環生。史拜爾斯說，炭塊大小「跟我的腳掌差不多」。小鎮對外聯絡的道路狹窄，必須通過只有兩線車道的一座橋樑，塞車嚴重，包括史拜爾斯在內等當地區民，撤離途中臨時決定掉頭，延著奧洛維爾湖(Lake Oroville)北邊的沙洲行駛，因為這個區域沒有樹木且在水邊，可以避開火勢。

史拜爾斯說，放眼所見的場景如同戰區似的，「彷彿站在地獄的氣息之中」。位於加州布特郡(Butte County)的山間社區，兩年之內兩度遭逢大火侵襲。

她說，與其他居民到達安全地點之後，彼此之間除了相互說著「很高興保住一條命」之外，其實已經難以言語。

2018年間，野火肆虐之下，天堂鎮(Paradise)大約1萬9000凍房舍被燒毀，共有85人死亡，寫下加州史上森林大火死傷最嚴重的紀錄。如今，悲慘命運降臨在人口僅約1200人的貝里溪鎮。這個地理位置相當偏遠的社區，被層層樹林環繞著，當地人向來形容是環境祥和，居民聲息相聞的世外桃源。

近日出現在加州北部的「北部複合山火」(North Complex Fire)，在荒野地帶悶燒數周之後突然快速竄燒，讓當地消防主管機關大呼意外。受到強風影響，加上地形陡峭、乾旱植物綿延超過訊8里之遠，野火8日在布特郡迅速擴散。

天堂鎮在這次野火中逃過一劫，但貝里溪鎮、羽毛瀑布鎮(Feather Falls)就沒那般幸運，很快就被大火吞噬。從8日到9日清晨，消防隊員努力搶救了100多名當地居民。不幸的是，到了12日，根據地方政府統計，已有12人喪生這場野火，另有13人失蹤。