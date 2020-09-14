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野火、疫情、開銷貴…「加州夢碎」遷出的人比遷入多

世界日報 / 記者顏伶如╱綜合報導
舊金山地標的金門大橋9日襯托在野火煙霧底下，氣氛詭譎，有如世界末日。(美聯社)
舊金山地標的金門大橋9日襯托在野火煙霧底下，氣氛詭譎，有如世界末日。(美聯社)

身為舊金山地標的金門大橋(Golden Gate Bridge)，襯托在野火煙霧底下，變得氣氛詭譎。摩天大樓賽富時大廈(Salesforce Tower)映照著血腥橘紅的天空，則像科幻片裡世界末日來臨時的太空船。這些怵目驚心的景象，大多數加州人從未見過。

天氣炎熱，野火頻傳，疫情肆虐，開銷昂貴，已經成為加州的真實寫照。過去十年以來，2019年是頭一回出現搬離加州的民眾人數，超過遷入加州的人數。

加州帕拉阿圖(Palo Alto)居民莫妮卡‧梅塔(Monica Gupta Mehta)與企業家丈夫曾見證科技產業興衰，經歷過地震、野火季節與停電，但從沒想過要搬走。直到眼睜睜看到天空變成令人不安的橘色，梅塔夫妻終於認真考慮一家五口應該遷居別州。

她說：「這20多年來，我們心頭第一次浮現疑問：難道我們真的要住在這邊嗎？」

離開並不是容易的選擇。對梅塔家人深愛著北加州的豐富自然環境，而且就在矽谷上班，跟著他們從匹茲堡一起搬來的親戚就住附近。但她說，如果動不動家人安全就面臨威脅，就會考慮搬家。

她指出：「昨天我就覺得末日降臨。很多人都開始盤算著，留在加州是否值得。」

對將近4000萬加州居民來說，隨著氣候迅速變化，經濟繁榮僅為表象、高稅率負擔，以及導致比其他州死亡人數更高的疫情持續蔓延，都讓「加州夢」儼然變調，成了「加州夢碎」。

從天氣角度來看，加州已經變成極端氣候，雨季過後乾熱強風就驟然出現，全州幾乎沒有任何地區能倖免於野火威脅。今年在野火季節尖峰時刻來臨之前，加州從矽谷聖荷西到比格溪(Big Creek)的席耶拉山脈(Sierra)西側，已經出現多起大火，讓民眾必須緊急撤離。

疫情 矽谷 加州野火

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