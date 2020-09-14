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撤銷簽證！美國封殺中國留學生 理工科成重災區

世界日報 / 中國新聞組／北京14日電

美國日前聲稱美已經撤銷了1000多名中國公民的簽證，包括不少中國留學生，他們近日已收到簽證撤銷通知，其中甚至包括了美公告表示明確豁免的本科生。約20名中國留學生認為，美國此舉已影響他們的合法權益，他們正考慮提出訴訟，用法律武器維權。

美國為防止中國的研究生和學者竊取美國的敏感技術為由，自6月起撤銷與中國軍方背景院校相關學生和學者的簽證，並稱不包括本科生。美國國務院9日表示，已撤銷了一千多名中國留學生的簽證。

南方都市報報導，目前在美國一所大學就讀的小A（化名）說，他今年暑假回到中國，9日收到來自美國駐華大使館通知他簽證被撤銷的郵件，這意味著他無法回校完成學業，而從現有形勢看，他可能也很難申請到新的學生簽證。

小A的遭遇並非個案，在小A和朋友運營的「美簽撤銷統計」開放文檔裡，已收集到50多位學生的信息，他們都收到了簽證被撤銷的通知。綜合來看，他們大多曾就讀於中國的理工科知名院校，包括北京理工大學、北京郵電大學、北京航空航天大學、哈爾濱工業大學等，主修的學科以科學、技術、工程、數學等理工科為主。

「我原以為這只是川普一貫『雷聲大雨點小』的表態之一，沒想到連公告中明確豁免的本科生都被波及」，小A說，許多本科生也收到撤銷通知，這些本科生如果因此拿不到美國高校的本科文憑，在美國可能連工作都找不到；想要回中國讀大學，則需要重新參加高考，處境更加尷尬。

報導說，從「天之驕子」到「無學可上」，這樣巨大的落差讓小A和受影響的留學生難以接受。小A說，他和他的朋友們決定拿起法律武器維權。目前，維權群裡聚集了大概20位就讀於美國大學的本科生，大家正商討下一步的對策，例如該依據什麼法律？該告誰？該提什麼樣的訴求？「如果維權不成功，那就只能自尋出路了」。

另據環球時報引述美國媒體Axios報導，有美國政府官員透露，川普政府計畫在未來幾周內再發布新規，要求國際學生在美國學習2年或4年後申請簽證延期，以防逾期逗留。美國全國外國學生顧問協會（NAFSA）主席尚卡爾表示，此舉可能會令國際學生減少申請赴美留學。

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