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中限美領館活動 美控升高情勢

世界日報 / 中國新聞組╱北京14日電
美中關係目前正處於數十年來最緊張的狀態。 路透社
美中關係目前正處於數十年來最緊張的狀態。 路透社

美中外交戰持續，在中國宣布限制境內所有美國使領館人員的活動之後，美方近日形容中國這項決定讓情勢升高。另外，中共黨報人民日報14日再發文批美，稱「美國一些政客自恃強大而興風作浪」、「霸權行徑走不遠」。

中央社引述法新社報導，作為全球前兩大經濟體的美國和中國，近幾個月來關係持續惡化。雙方因貿易爭執、人權與新冠肺炎疫情源頭，激烈指責對方。

美國9月初宣布要求駐美資深中國外交官，進入美國校園或與地方政府官員見面前，須獲得美方許可。中國外交部11日也宣布對美國外交官採取「對等限制」。

北京方面表示，反制措施將適用於美國所有使領館人員，包括駐香港總領事館及其人員。北京並稱此舉是「正當、必要反應」。但美方表示，中國採取的舉措程度超越美國。

報導指出，美國國務院發言人形容北京的行動為「升高」情勢，表示中國鎖定美國駐港代表，還用「會面須事前告知的新規定」來限制中國公民與美國人會面。發言人說：「現在這種告知規定，納入不隸屬美國政府的美國公民，我們從未對中華人民共和國公民有這類要求。」

美中7月點燃代表機構之爭，華府下令中國駐休士頓總領事館關閉，促使北京關閉美國駐成都總領事館。而這只是美中對峙升溫的其中一條戰線。

以「鐘聲」為筆名的人民日報國際評論，14日刊文指出，美國是當今世界唯一超級大國，美國一些政客自恃強大而興風作浪，不惜以「自損」方式揮霍國力，蠻橫推行對抗性對華政策。無論是大肆攻擊抹黑中國，粗暴干涉中國內政，還是不斷升級對中國企業的政治打壓，甚至企圖破壞中國同他國的正常交往合作，都是失去理智、道德和信用的表現。他們以不斷膨脹的冷戰思維和意識形態偏見搞極限施壓，向世界證明其完全沒有邊界的「霸權欲」，終究將盡失人心。

該文並稱，在涉及中國核心利益的問題上，中方堅定採取反制措施傳遞的信號十分清楚─中方不會拿自己的核心利益做交易。

文章也呼籲，中美關係需要以協調、合作、穩定為基調。中美是相互融合的利益共同體，美方侵害中國權益必然會損害其自身利益。

北京 美中關係

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