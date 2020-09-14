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川普總統拚連任 最後靠三根「魔杖」

世界日報 / 社論
川普。 （路透）
川普。 （路透）

距總統大選投票日僅七周，連續兩周遭受負面新聞打擊的川普總統，無論全國性民調或搖擺州民調，在個人特質、政策、疫情處理、健保和犯罪打擊等各項指標，支持度都不及民主黨對手白登，數據分析機構FiveThirtyEight上周末甚至斷言，白登當選機率達75%。儘管如此，川普仍可能在10月最後關頭，揮舞司法、疫苗和選舉爭議三根「魔杖」，逆轉選情，依靠選舉人票的微弱優勢，獲得連任。

過去兩周，川普和盟友幾乎使出渾身解數，為兩大爆料辯解。一是「大西洋月刊」爆料，指他多次貶損陣亡與遭俘虜的美軍，蔑稱他們為「失敗者」和「笨蛋」。川普極力否認，連「畜牲才說那樣的話」都說出口，軍方領導人也紛紛為他緩頰。但由於當事人前國防部長馬提斯、前白宮幕僚長凱利兩位美軍前高層將領，都保持沉默，使川普和白宮的辯護蒼白無力，甚至越描越黑。

另一個是曾揭露尼克森「水門案」而成名的記者伍華德，在即將出版的新書「震怒」(Rage)中，以川普曾18次接受他訪談錄音，揭露川普早在今年2月就知悉新冠病毒對民眾有致命威脅和傳染性，卻刻意淡化處理，把它說成與普通感冒一樣。川普雖極力辯護，但疫情造成美國19萬餘人喪生，數千萬人失業都是事實，川普政府無論如何辯解，都難辭其咎。

這兩大負面新聞，迫使川普競選處於防守狀態，相信未來七周還會不斷有負面新聞爆料，讓川普他無法抽身。假如川普持續不斷糾纏於負面信息不能自拔，白登將十分樂見，因為選舉就會按照白登陣營設定的方向進行，即把大選形塑成對川普個人特質和施政表現的公投，而不是他與白登兩人在政策上的比拚。

然而作為現任總統，川普握有白登無法企及的政治資源和話語權等優勢，川普陣營正摩拳擦掌，要在選舉的最後關頭，發揮這些優勢，至少可使出三根「魔杖」，以圖逆轉勝。

第一根魔杖是司法案件。川普陣營和共和黨目前正磨刀霍霍，準備砍向白登和民主黨的兩大案件，可能重演2016年聯邦調查局長柯米投票前，突然宣布重啟調查民主黨總統候選人喜萊莉．柯林頓私人電郵案，使選情一夕翻盤的戲碼。

司法部長巴維理任命的康州聯邦檢察官約翰．朵罕，正調查2016年俄羅斯干預美國大選案，該案目的不是調查俄羅斯如何干預美國大選，而是歐巴馬治下的司法部和聯調局，如何啟動川普「通俄案」調查。由於調查的政治意圖相當明顯，結果若在選前公布，相信會對選情產生一定衝擊。

另一個是由參院共和黨人主導，直接針對白登和兒子杭特與烏克蘭關係的調查。此案川普陣營早就部署，並派川普私人律師朱利安尼數度與烏克蘭國會議員德卡奇接觸，希望弄到白登任副總統時圖利杭特的貪腐材料，一招封喉。朱利安尼去年一再聲稱已掌握爆炸性材料，吊足人們胃口。但今年5、6月，德卡奇公布的2016年白登與當時烏克蘭總統波洛申科之間的電話錄音，被證實是變造，使朱利安尼的信用備受打擊。

上周美國財政部突然對德卡奇祭出制裁，稱他是俄羅斯資深特工，圖謀破壞美國總統選舉。這不僅讓朱利安尼十分尷尬，同時因此人也是參院調查的重要信息來源，使調查的正當性因此大打折扣。參院即使在選前拋出調查「結果」，也可能被民主黨視為「泥巴戰術」，頂多只能轉移輿論焦點，或給川普在大選辯論提供「砲彈」。

第二根「魔杖」是疫苗。川普期待「10月驚奇」，一直施壓政府相關部門提早結束新冠疫苗第三期臨床試驗，以便11月3日投票日之前施打，提振選情。但多位主持防疫工作的權威專家堅稱，會守住「安全第一」底線，不會屈從於政治壓力。已被排除出決策圈的白宮抗疫小組顧問佛奇，上周更吐槽川普聲稱疫情好轉的時機快要來臨的說法。因此即使川普政府強行在10月推出疫苗，能否收割政治果實，尚待檢驗。

第三根「魔杖」是通過質疑選舉過程正當性，可能在通訊投票未統計完成前自行宣布當選，或是把選舉官司打到最高法院，利用保守派在最高法院的優勢當選。現在川普一方面聲稱通訊投票被操控，另一方面又不避違法嫌疑，鼓勵支持者投票兩次，顯然有意製造混亂。假如白登不能以壓倒性優勢贏得選舉，選後法律大戰勢所必然。

川普 投票

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