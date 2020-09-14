川普淡化新冠疫情？白宮顧問失控和主播口角

上周有消息披露川普在新冠病毒剛傳到美國的幾個月內有意淡化疫情後，白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)13日在有線電視新聞網(CNN)「美國國情」(State of the Union)節目上被問及此事時不禁失控，與主持人塔柏(Jake Tapper)爆發激烈口角。

「水門案」資深調查記者伍華德(Bob Woodward)新書「震怒」(Rage)訂於本周上市，披露川普2月7日在電話中就曾跟伍華德說新冠病毒「很致命」；但後來川普卻公開淡化疫情。

儘管川普對伍華德說的話有錄音存證，納瓦羅還是說：「2月的時候，沒人知道」新冠病毒的潛在影響為何；「不，沒人知道；川普不知道，你也不知道，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)也不知道，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)也不知道。」

納瓦羅指控塔柏「只挑選對自己有利的」川普言論；塔柏則回應，關於新冠病毒的影響，川普「沒有對美國民眾說實話。」

納瓦羅則說：「你才沒有對美國民眾說實話；CNN才沒有對美國民眾說實話。」

納瓦羅指出，川普1月底就決定禁止部分來自中國的旅客入境，他說這一步證明川普將新冠病毒視為「相當嚴重的問題」。

他還說，白宮當時的策略是「抱最大希望，做最壞打算，保持冷靜並開始打擊」新冠病毒；他曾於2月9日，也就是川普與伍華德通話的兩天後，在備忘錄中列出個人防護裝備與醫藥的需求。

川普競選連任之路，持續受到外界針對他因應新冠病毒疫情的負評所影響。

美國廣播公司新聞網與艾普索斯(ABC News/Ipsos)的一份新民調顯示，全美僅35%民眾認可他對疫情的處理，另65%則不認可。

這份民調顯示，全美三分之二民眾不相信川普關於疫情的說辭。