川普：我政績卓越 理應做三任 引發「違憲」爭議

川普總統12日晚間在內華達州緬登(Minden)造勢活動上說，由於順利連任已經在望，接下來將於2024年透過「協商」，繼續執政第三任。他表示，自己政績卓越，理應成為「連三任」的總統。

川普稱連任在望 2024年將透過「協商」繼續執政

川普在演講中說：「再過52天，我們將會贏得內華達州，我們將會贏得在白宮再作4年的勝利！」他說：「接下來，我們將會協商，對不對？因為從我們所受的對待來看，我們應該值得再繼續做4年。」

由於川普先前便多次提到，希望執政超過兩任，讓某些政治觀察家紛紛評估，川普所言絕非開玩笑，而是打算違反憲法規定。

原本川普競選團隊打算在雷諾(Reno)舉辦大型造勢大會，卻因違反地方衛生機關的防疫規定而作罷，改在緬登-太浩機場(Minden-Tahoe Airport)舉行。

在造勢大會上，川普火力全開，在長達90分鐘的演講裡，猛批民主黨操控選舉、企圖想要「偷走選舉」。

川普批拜登「行屍走肉」 罵民主黨想「選舉舞弊」

對於內華達州民主黨籍州長希索立克(Steve Sisolak)，川普說道：「我們讓這個人管理數以百萬計的選票，自動寄發的選票，我們在這些州其實都是會贏的。誰能相信他呢？民主黨如果要贏得選舉，只能靠舞弊。」

對於大選競選對手、民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)，川普則形容如同「行屍走肉」。川普說：「他是政治史上最糟糕的總統候選人。他根本不知道自己還活著。」

內華達山脈(Sierra Mountains)就是川普發表演說的背景，但受到加州山林大火影響，空氣當中瀰漫煙味。台下支持者則熱情不減，不斷喊著「再做四年」、「我們愛川普」等口號。

多次自比為二次世界大戰時期英國首相邱吉爾(Winston Churchill)的川普說，在過三周便是總統辯論會，屆時白登將會很難堪，「邱吉爾就是一位雄辯家」。

另一方面，拜登選舉團隊負責西語裔選民民調的顧問巴瑞托(Matt Barreto)對國家廣播公司(NBC)指出，川普在西語裔選民之間的支持度有上升跡象。 以「決戰州」佛羅里達州為例，當地西語裔選民對川普的支持度一路走高，現在拜登團隊急起直追，針對西語裔選民發動較過去民主黨總統候選人陣營更加積極的拉票與民調，希望遏止共和黨近來的優勢。