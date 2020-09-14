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紐約市乘公共交通不戴口罩 今起開罰50美元

世界日報 / 記者和釗宇╱紐約報導
疫情緊張，紐約地鐵車廂內乘客自動保持社交距離。記者王彩鸝／攝影
疫情緊張，紐約地鐵車廂內乘客自動保持社交距離。記者王彩鸝／攝影

紐約州14日起執行州長葛謨簽署的行政令，凡拒絕在紐約市公共交通工具中戴口罩的乘客，將被罰款50元；忘帶或沒有口罩的乘客，大都會運輸署(MTA)或負責執法的警員會提供免費口罩。

葛謨表示，對拒戴口罩者罰款的新規，是為了增加民眾乘坐公共交通的安全感，適用於所有公車、地鐵、長島鐵路(LIRR)和北線鐵路(Metro North)；當警察在地鐵站、公車或火車上遇到未戴口罩的乘客時，他們會提醒戴上口罩；若乘客沒有口罩或忘記帶來，會被引導到地鐵亭領取免費口罩，MTA或執法人員也會免費提供口罩；但若乘客拒絕戴，就會被罰款。

大都會運輸署主席費伊(Patrick Foye)表示，MTA已經在公交車、地鐵、地鐵北線和長島鐵路上發放了400多萬個口罩。

據大都會運輸署(MTA)調查，超過90%的公共交通乘客遵守戴口罩規定，但有15%的人未正確佩戴，將口罩戴在下巴上，並未遮住口鼻；市捷運局代理總裁芬伯格(Sarah Feinberg)表示，罰款不適用於不正確戴口罩的人，而是針對極少數拒絕戴口罩的人；負責執法者將是大都會運輸署警局(MTAPD)、市警局(NYPD)和橋隧警員(Bridge and Tunnel Officers)，而非MTA工作人員。

此前，大都會運輸署最大的工會「TWU Local 100」曾多次呼籲警方加強口罩執法，保證MTA員工和通勤客的安全，已有數名巴士司機因要求乘客戴口罩而遭遇暴力；迄今已有超過100名MTA員工因感染新冠病毒死亡。

州府數據顯示，全州總住院人數、ICU住院人數和插管治療人數均在個位數幅度波動，12日新增死亡六人；全州12日共檢測超過7萬2000次，725人呈陽性，陽性率為0.99%。

此外，州酒類管理廳(State Liquor Authority)和州警防疫執法小組12日共檢查了1543處紐約市和長島的餐飲場所，共發現十起違規；其中，布朗士區、蘇福克郡各四起，布碌崙(布魯克林)、皇后區各一起。

口罩 紐約 公車

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