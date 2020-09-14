快訊

李登輝與蔡英文父親關係好 朱高正：將來才能揭密

新增1境外移入 指揮中心1400臨時記者會說明

桑德斯：拜登非十拿九穩 要積極開拓西語裔選票

世界日報 / 編譯林育正／綜合13日電
美國民主黨總統參選人拜登。美聯社
美國民主黨總統參選人拜登。美聯社

聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)表示，民主黨總統候選人拜登勝選並非十拿九穩，仍必須加強開拓西語裔票源；他並否認華盛頓郵報指他認為白登的中間路線，導致他選情「岌岌可危」的報導。

與年輕選民建立關係為拜登的劣勢之一，無法爭取西語裔選票也讓民主黨人士憂心。桑德斯表示：「我認為拜登目前在大選中占有優勢，但我們必須再加把勁，而不只是被動跟著川普的操作伺機而動。」他鼓勵拜登開拓西語裔和年輕人選票。

「我們必須接觸西語裔社群；現在有很多年輕人、西語裔和非裔很明顯不會投給川普，但他們可能根本不會出來投票。我們該如何讓他們參與政治，投下手中那一票？」桑德斯還說，「我們要給選民把票投給拜登的理由；拜登其實在經濟議題上也有優勢，我們的宣傳力道必須比過去更強。」

日前華郵報導指出，桑德斯認為若拜登持續中間派路線，將危及選情甚至輸掉大選。但對此桑德斯否認，但他表示若政見方向更加明確，將有利選情。

他認為選民希望更加了解拜登在「提高基本工資」、「擴大健康保險」以及「降底處方藥價」等議題的政見。拜登雖然採納桑德斯的自由派政見，但行事風格謹慎偏向保守路線，避談「刪減警局預算」、「全民健保」等政策。

因此他的路線也讓黨內進步派人士略感失望，警告他可能失去年輕人和少數族裔選票。

但桑德斯認為，儘管黨內對政見的看法不完全一致，但他願放下歧見，為奪下白宮的共同目標努力。他說：「我們的目標就是擊敗川普。」

白登資深顧問西蒙‧山德斯(Symone Sanders)也表示，對西語裔選民「還有很多努力空間」。

桑德斯 川普 民主黨

延伸閱讀

抖音閃過抄家令？求情川普...甲骨文為何成TikTok美國唯一下家

怪美商不爭氣 川普政府聯手歐、台廠打華為保5G

美大選影響…科技半球化 美中更對抗

美西野火空前已30死 川普怪森林落葉沒清

相關新聞

抖音閃過抄家令：幫求情川普...甲骨文為何成TikTok美國唯一下家？

「兜了一大圈，川普會饒過抖音嗎？」美中網戰的關鍵戰場——抖音國際版「TikTok」的美國存續問爭議——13日晚間確認了最終競選方向，在市場利益與中國政府的戰略壓力下，TikTok在北京的母公司字節跳動（ByteDance），最終拒絕了微軟（Ｍicrosoft）的「歐美業務買斷」，轉選擇另一矽谷巨人甲骨文（Oracle）的「技術互信夥伴方案」。根據《華爾街日報》與《金融時報》的說法，甲骨文將以「小幅入股」的方式成為Tiktok美國公司的股東之一，並就技術、資安與國家安全戰略等外界疑慮，擔當Tiktok與美國政府之間的「搭橋擔保人」。

川普民調雖落後 川營仍相信會「翻盤」連任

大選之日迫在眉睫，已經剩不到兩個月的時間，雖然目前大多民調都顯示，川普總統仍落後民主黨總統候選人白登，但川普競選團隊的顧問卻接連表態，認為川普將延續2016年的模式連任，且勝券在握。

川普：我政績卓越 理應做三任 引發「違憲」爭議

川普總統12日晚間在內華達州緬登(Minden)造勢活動上說，由於順利連任已經在望，接下來將於2024年透過「協商」，繼續執政第三任。他表示，自己政績卓越，理應成為「連三任」的總統。

紐約市乘公共交通不戴口罩 今起開罰50美元

紐約州14日起執行州長葛謨簽署的行政令，凡拒絕在紐約市公共交通工具中戴口罩的乘客，將被罰款50元；忘帶或沒有口罩的乘客，大都會運輸署(MTA)或負責執法的警員會提供免費口罩。

桑德斯：拜登非十拿九穩 要積極開拓西語裔選票

聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)表示，民主黨總統候選人白登勝選並非十拿九穩，仍必須加強開拓西語裔票源；他並否認華盛頓郵報指他認為白登的中間路線，導致他選情「岌岌可危」的報導。

福斯民調：拜登微幅領先 川普只在經濟議題勝出

福斯新聞網(Fox News)13日最新全國民調指出，白登、賀錦麗搭檔以51%的支持率勝過川普、潘斯搭檔，扣除取樣誤差，民主黨提名的候選人僅微幅領先；就各項受訪議題方面，應詢者認為川普比白登更能處理好經濟。

川普可能靠這三招 讓民調、賭盤失靈

儘管搖擺州的民調和賭盤交易顯示，民主黨總統候選人拜登將在11月3日的美國總統大選勝出，但有一位分析師獨排眾議，認為現任總統川普可能重演2016年跌破眾人眼鏡的情境，意外連任。

怪美商不爭氣 川普政府聯手歐、台廠打華為保5G

美國川普政府打擊華為技術公司，意在破除中國稱霸世界5G的野心與長遠的資訊...

誓言要很「邪惡」！川普要把競選活動帶到另一水平

美國總統川普12日於內華達州的造勢活動上批評民主黨總統候選人拜登並誓言從現在起要很「邪惡」。

南加山貓大火延燒速度超預期 亞市部分居民緊急疏散

由於山貓大火（Bobcat Fire）延燒速度比預期更快，亞凱迪亞市13日一早下令部分居民強制撤離。

氣候變遷釀災 「現在只是前奏」

從美國加州、俄勒岡州到華盛頓州的太平洋沿岸，近日山林大火不斷延燒，規模空前。科學家警告，氣候變遷將帶來天然災害，目前狀況...

美西野火空前已30死 川普怪森林落葉沒清

美國西岸加州、俄勒岡州與華盛頓州野火肆虐，規模空前，燒毀近五百萬英畝土地，相當於一個新澤西州，已造成卅多人死亡，大多在加...

熱門新聞

半導體史上最大併購案敲定！輝達400億美元買下安謀

加州野火燒毀面積創紀錄 川普：早就勸他們掃落葉

洛杉磯2員警遭槍擊 川普罵兇嫌：畜牲須遭痛宰

心碎…俄州男路救重度燒傷女子 她開口：我是你妻子

輝達安謀若成親將撼動半導體業 但美媒指恐因此事告吹

今天開盤前 五件國際事不可不知

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。