桑德斯：拜登非十拿九穩 要積極開拓西語裔選票

聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)表示，民主黨總統候選人拜登勝選並非十拿九穩，仍必須加強開拓西語裔票源；他並否認華盛頓郵報指他認為白登的中間路線，導致他選情「岌岌可危」的報導。

與年輕選民建立關係為拜登的劣勢之一，無法爭取西語裔選票也讓民主黨人士憂心。桑德斯表示：「我認為拜登目前在大選中占有優勢，但我們必須再加把勁，而不只是被動跟著川普的操作伺機而動。」他鼓勵拜登開拓西語裔和年輕人選票。

「我們必須接觸西語裔社群；現在有很多年輕人、西語裔和非裔很明顯不會投給川普，但他們可能根本不會出來投票。我們該如何讓他們參與政治，投下手中那一票？」桑德斯還說，「我們要給選民把票投給拜登的理由；拜登其實在經濟議題上也有優勢，我們的宣傳力道必須比過去更強。」

日前華郵報導指出，桑德斯認為若拜登持續中間派路線，將危及選情甚至輸掉大選。但對此桑德斯否認，但他表示若政見方向更加明確，將有利選情。

他認為選民希望更加了解拜登在「提高基本工資」、「擴大健康保險」以及「降底處方藥價」等議題的政見。拜登雖然採納桑德斯的自由派政見，但行事風格謹慎偏向保守路線，避談「刪減警局預算」、「全民健保」等政策。

因此他的路線也讓黨內進步派人士略感失望，警告他可能失去年輕人和少數族裔選票。

但桑德斯認為，儘管黨內對政見的看法不完全一致，但他願放下歧見，為奪下白宮的共同目標努力。他說：「我們的目標就是擊敗川普。」

白登資深顧問西蒙‧山德斯(Symone Sanders)也表示，對西語裔選民「還有很多努力空間」。