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川普民調雖落後 川營仍相信會「翻盤」連任

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合13日電
美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社

大選之日迫在眉睫，已經剩不到兩個月的時間，雖然目前大多民調都顯示，川普總統仍落後民主黨總統候選人拜登，但川普競選團隊的顧問卻接連表態，認為川普將延續2016年的模式連任，且勝券在握。

川普競選團隊資深顧問米勒(Jason Miller)接受美國廣播公司新聞網(ABC News)「本周」(This Week)節目訪問時聲稱，川普在內華達州的民調已經勝出，他說：「來參加我們12日造勢活動的民眾，有20%的人在2016年沒有去投票，我們內部的數據也顯示我們已拿下內華達州，這將是今年另一個由藍轉紅的州。」

然而，根據上周紐約時報和西耶納學院(New York Times／Siena College)共同製作的民調顯示，拜登在內華達州的支持度為46%，川普為42%，明顯和米勒的說法矛盾。

川普的另一位資深顧問柯提茲(Steve Cortes)13日在福斯新聞網(Fox News)受訪時則說道，川普的民調到大選前都會持續顯示落後，但最後仍會勝出，而且將比照2016年的勝選模式。

柯提茲說：「我不避諱的承認，回顧2016年的走勢，選前民調低迷，但開票我們卻以極大的差距勝出，今年很可能也是如此。」

由於今年受疫情影響，許多州將採通訊投票，而長期支持川普的福斯新聞網所做最新民調顯示，全國使用通訊投票的選民中，拜登獲得高達71%的支持度；但柯提茲認為，雖然民主黨強打通訊投票，但最後的勝利不一定會歸屬於民主黨，尤其是關鍵的搖擺州地區。

另外，柯提茲強調，川普支持者的熱情遠勝於拜登的支持者；但根據福斯的最新調查，43%的支持者表示對拜登感到熱情，比6月的調查上升12個百分點。

共和黨全國委員會主席蘿娜‧麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)也預測川普會成功連任：「全代會的募款相當成功，我對競選團隊的表現相當有信心，他們的競選策略將會贏得勝利。」

川普 民調 投票

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