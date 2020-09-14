福斯民調：拜登微幅領先 川普只在經濟議題勝出

福斯新聞網(Fox News)13日最新全國民調指出，拜登、賀錦麗搭檔以51%的支持率勝過川普、潘斯搭檔，扣除取樣誤差，民主黨提名的候選人僅微幅領先；就各項受訪議題方面，應詢者認為川普比拜登更能處理好經濟。

就新冠疫情、最高法院大法官提名人選，以及團結全國等議題，大多數可能投票民眾對拜登持正面觀感且信任他，所以拜登才能在目前總統競選中聲勢領先。

福斯新聞網表示，13日公布的全國民調是該台今年所做第一次，也首度把副手含括進來。兩組人馬都鞏固住自己的基本盤。拜登在婦女、郊區民眾、長者、千禧世代、非裔及拉美裔方面領先。而川普在男性、白人、鄉下民眾、退伍軍人、白人天主教徒及X世代等區塊占優。

共和黨民調專家蕭戴倫(Daron Shaw)及民主黨民調專家安德森(Chris Anderson)聯合進合本次民調。蕭表示，雖然目前有諸多動盪事件，但選戰最重要的是兩黨支持者歸隊，而川普可能受益於這種動態演變。看來心意未定但支持共和黨的選民已經熬過來，不論就選情或認可川普總統表現評價，都是如此。

打算通訊投票的人當中，71%挺拜登，而有意親自去投票者青睞川普者為58%。

就各項議題方面，受訪者認為拜登更能處理好種族平等、新冠疫情、健保、最高院大法官任命及移民問題，而且領先幅度至少7%。川普唯一勝出的只在經濟，幅度達5個百分點。

甚至就川普主打的「維持法律與秩序」，認為拜登能做得更好者，也比川普多2%。