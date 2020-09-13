快訊

68歲肇事者逆向連撞9車 他竟說是誤踩油門

朱高正看王金平赴陸：就是個人秀，兩岸大局不會因此改變

聽新聞
test
0:00 / 0:00

謠言稱極端分子縱火致美西野火四起 臉書刪貼文

中央社 / 紐約12日綜合外電報導
社群龍頭「臉書」。 路透社
社群龍頭「臉書」。 路透社

社群龍頭「臉書」（Facebook）發言人今天表示，網路最近謠言四起，指稱美國俄勒岡州致命野火是由多個右翼與左翼組織縱火造成，臉書將開始刪除相關假訊息

俄勒岡州本週已有至少6人命喪野火，社群媒體近日開始把野火的源頭怪到左翼和右翼組織頭上，讓州政府官員疲於奔命，忙著駁斥。

臉書發言人史東（Andy Stone）在推特發出聲明表示，臉書稍早已在這類貼文上貼上警告標籤，而在「從執法人員處證實，這些謠言逼得消防與警察機關轉移原本救火和保護民眾的注意力之後」，臉書決定祭出更嚴厲的措施。

史東表示，這樣的決定，「和（臉書）過去在野火肆虐之際，有鑑於人命受到威脅，努力移除可能導致立即傷害的內容一樣」。

連日野火導致數以千計民宅全毀，俄勒岡州成了美國西部最新一個遭夏季野火肆虐的重災區。

臉書一個第三方事實查核夥伴「政治真相」（Politi Fact）10日在官網寫道，有數十則貼文怪罪反法西斯主義運動（Antifa）造成野火，相關貼文共被分享數以千計次。

警察 假訊息 社群媒體

延伸閱讀

正掙扎重建…加州這處「天堂」恐又被燒成地獄

人為+天災…俄州、華州、加州共逮4人縱火

美西野火濃煙鋪天蓋地 川普擬往加州視察

霧鎖舊金山：野火染橘加州的極端氣候災難

相關新聞

洛杉磯2員警遭槍擊 川普罵兇嫌：畜牲須遭痛宰

加州洛杉磯郡警長辦公室在推特上表示，2名警員12日晚間在康普敦市（Compton）遭到槍擊，兇嫌仍在逃。美國總統川普憤而...

謠言稱極端分子縱火致美西野火四起 臉書刪貼文

社群龍頭「臉書」（Facebook）發言人今天表示，網路最近謠言四起，指稱美國俄勒岡州致命野火是由多個右翼與左翼組織縱火...

疫情+抗議+山火 多人罹難家園毀 西岸三州還能更糟嗎？

在西岸三州肆虐的野火持續延燒，成千消防隊員疲於奔命，野火濃煙12日讓數以百萬計西岸人呼吸困難，數萬人流離失所，為當地今年動盪再添一樁悲劇；12日風勢雖趨緩，讓消防隊員得以進一步控制火勢，但火場延燒面積仍廣，許多失蹤者仍不知下落，可能推升罹難人數。

串流產業打破框架 女性工作機會增

串流產業興起，帶動女性工作機會大增。研究發現，在檢視各大節目的製作人員性別比後，發現串流平台上的節目，女性工作人員比例達到35%，比起傳統電視台的30%還要高，且女性主角的比例則幾乎跟男性主角的比例一樣多。

正掙扎重建…加州這處「天堂」恐又被燒成地獄

加州山頂小鎮「天堂」(Paradise)兩年前曾遇坎普大火(Camp Fire)，幾乎全毀，當時鎮民恰克與珍妮‧狄(Chuck and Janie Dee)夫婦曾認為自己絕不會返回，只是不捨當地，又告重返；但6日他們住在屋車內，再碰到目前肆虐加州的野火，濃灰遮蔽天空，頂頭山脊迸出橙紅火光，他們不得不再次逃離。

心碎…俄州男路救重度燒傷女子 她開口：我是你妻子

俄勒岡州的桑提亞姆大火(Santiam Fire)撲滅後，令人心碎的故事正逐一傳出；其中，馬里恩郡(Marion County)的克里斯·托夫特(Chris Tofte)8日清晨開車去火場找尋失蹤妻子、兒子和岳母時，路上協助一名全身嚴重燒傷的女性坐上自己的車。當他對她說，他得繼續去找他失蹤的妻兒時，她對他說：「我就是你的妻子。」

墨西灣熱帶風暴恐增強為颶風 估16日路州登陸

熱帶風暴莎莉(Sally)已於12日在佛州南部西海岸的墨西哥灣形成，隨著風力不斷加強，預料在周三(16日)增強為颶風，直撲路易斯安納州登陸，它亦是今年在大西洋颶風季形成的第19個風暴。

人為+天災…俄州、華州、加州共逮4人縱火

西岸野火災情目前已造成29人身亡，俄勒岡州官方也準備因應「大規模死亡事故」；共有四人被捕並被指控縱火(arson)，包括一名俄勒岡州男子、兩名華盛頓州男子、以及一名加州女子。

卡車熔毀、家當付之一炬 俄州火場像戰場

致命野火12日持續在大西洋西北部各州失控，造成數以萬計人無家可歸，燒毀多棟建築物，黑煙瀰漫且遮蔽天際，形成全球最致命的空氣汙染環境之一。

男嬰遇大火嚴重燒傷獲單親媽媽收養 恩人消防員現身感動網友

美國一個男童7年前還是4個月大嬰兒的時候遇上公寓大火，當時他躺着的嬰兒床都被起火，幸在消防員努力下將他救出，但其身體卻嚴重燒傷。男童2年前終獲收養，雖然落戶於單親家庭，但男童非常喜歡新媽媽和哥哥姐姐，最感人的是，當年救他出火海的消防員驚喜現身，一同去接他與媽媽去司法機構辦理領養手續，更幫他穿上消防裝備。現在男童的目標明確，就是將來想效仿恩人當消防員。

川普選前急著從阿富汗撤軍爭取選票 官員憂危及和平進程

歷經數個月的延宕，阿富汗政府與民兵組織神學士(Taliban)的首次和平談判，12日在卡達首都杜哈登場，但不少現任及前任美國國家安全官員都擔心，川普總統著意在11月大選前宣布從阿富汗撤軍，藉以爭取選票的做法，只會危及阿富汗邁向和平的努力。

為川普募款活動主持人曾挺「匿名者Q」 潘斯不去了

副總統潘斯(Mike Pence)已取消參加蒙大拿州一場為川普總統連任競選團隊募款活動的計畫，因為據披露，該活動主持人曾表態支持右翼陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)。

熱門新聞

凱特不與梅根同車血拚種心結？皇室專家：梅根期待錯誤

北京禁進口德國豬肉 全球肉價料將上漲

大陸對美國玉米和黃豆需求依然強勁嗎？這些數據告訴你

為了保險金！女子故意鋸斷手詐領3500萬 恐被關2年

法官前夫過世留1.7億遺產她爭取卻敗訴 法官：因為是前配偶

美媒：拜登副手賀錦麗丈夫在中國有商業利益

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。