聽新聞
test
0:00 / 0:00
謠言稱極端分子縱火致美西野火四起 臉書刪貼文
社群龍頭「臉書」（Facebook）發言人今天表示，網路最近謠言四起，指稱美國俄勒岡州致命野火是由多個右翼與左翼組織縱火造成，臉書將開始刪除相關假訊息。
俄勒岡州本週已有至少6人命喪野火，社群媒體近日開始把野火的源頭怪到左翼和右翼組織頭上，讓州政府官員疲於奔命，忙著駁斥。
臉書發言人史東（Andy Stone）在推特發出聲明表示，臉書稍早已在這類貼文上貼上警告標籤，而在「從執法人員處證實，這些謠言逼得消防與警察機關轉移原本救火和保護民眾的注意力之後」，臉書決定祭出更嚴厲的措施。
史東表示，這樣的決定，「和（臉書）過去在野火肆虐之際，有鑑於人命受到威脅，努力移除可能導致立即傷害的內容一樣」。
連日野火導致數以千計民宅全毀，俄勒岡州成了美國西部最新一個遭夏季野火肆虐的重災區。
臉書一個第三方事實查核夥伴「政治真相」（Politi Fact）10日在官網寫道，有數十則貼文怪罪反法西斯主義運動（Antifa）造成野火，相關貼文共被分享數以千計次。
This is consistent with our past efforts to remove content that could lead to imminent harm given the possible risk to human life as the fires rage on. (2/2)— Andy Stone (@andymstone) September 12, 2020
疫情快報
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言