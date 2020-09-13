疫情+抗議+山火 多人罹難家園毀 西岸三州還能更糟嗎？
在西岸三州肆虐的野火持續延燒，成千消防隊員疲於奔命，野火濃煙12日讓數以百萬計西岸人呼吸困難，數萬人流離失所，為當地今年動盪再添一樁悲劇；12日風勢雖趨緩，讓消防隊員得以進一步控制火勢，但火場延燒面積仍廣，許多失蹤者仍不知下落，可能推升罹難人數。
川普周一赴加州勘災
對於已經歷新冠肺炎疫情、經濟不景氣、「黑人的命也是命」(BLM)種族政治和極右派抗議的西岸人而言，野火將種種不幸提升到新層次。白宮表示，川普總統聽取野火簡報後，將於14日前往加州勘災。
俄勒岡州波特蘭市東南部快樂村(Happy Valley)居民丹妮爾‧奧利佛(Danielle Oliver)說：「接下來是什麼，已經有抗議、新冠肺炎疫情，現在又是野火，還能更糟嗎？」
加州、俄勒岡州和華盛頓州的野火死亡人數已知31人，數據預料上升，大多數罹難者在加州或俄勒岡州喪生。
俄勒岡州緊急應變主任說，官員準備好因應「大規模的死亡事件」，預料灰燼中會再找到更多遺體。
俄州空汙濃度創新高
約50萬名俄勒岡人接獲撤離令而離開家園，空氣中的有毒物質濃度也創下歷史新高；固守家園的居民用毛巾堵住門縫，以免毒氣竄進屋內，部分人就算在自宅中也戴起N95口罩。
一些社區經歷火劫後的場景，宛如二戰後的歐洲城市，建築頹圮，焦化木材四散各處；居民逃得逃，逃不走的只能聽天由命。
消防隊員12日在平靜風勢的幫助下，逐漸控制火勢，居民則趁火勢趨緩，趕忙跑回家搶救家當。
俄勒岡州州長凱特‧布朗(Kate Brown)說，光是俄勒岡就有超過4萬人撤離，約50萬人散在不同的避難中心。
俄勒岡州喀斯喀特山脈(Cascade Range)沿線火勢12日又擴展，但速度較平日強風吹襲時緩慢，前幾天的疾風強襲，讓「比奇溪野火」(Beachie Creek Fire)與「河濱野火」(Riverside Fire)的範圍各自擴大，兩場大型野火合體之勢，威脅波特蘭東南部郊區等俄勒岡州人口最稠密的地區。
民主黨總統候選人白登，以及加州、俄勒岡州及華盛頓州等三州的民主黨州長均表示，野火是全球暖化的結果。
白登說：「我們肯定必須現在行動，避免今日西岸美國家庭經歷且由無止盡悲劇定義的未來。」
官員說，野火濃煙遮蔽天空與陽光，讓氣溫降低、濕度提高，加州與俄勒岡州皆然。
俄勒岡州首府賽勒姆(Salem)的空氣品質指數12日上午飆上512，正常值約在500以下
俄勒岡州環境品質廳發言人羅拉‧葛里姆(Laura Gleim)說：「超過500就已經爆表了。」
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