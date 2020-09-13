串流產業打破框架 女性工作機會增

串流產業興起，帶動女性工作機會大增。研究發現，在檢視各大節目的製作人員性別比後，發現串流平台上的節目，女性工作人員比例達到35%，比起傳統電視台的30%還要高，且女性主角的比例則幾乎跟男性主角的比例一樣多。

《富比世》報導，串流產業由於是新興的領域，較不會被傳統的規則框架束縛，包括性別比例，女性也較有出頭的機會。

《聖地牙哥州立大學》分析4100個電視節目角色與4200個幕後職位後，發現串流平台上的節目，女性主角比例機會跟男性主角一樣多。

雖然幕後工作整體來說，還是男性佔多數，但比起傳統電視幕後工作人員僅31%爲女性，無限電視台節目則僅有30%，串流節目的工作人員比例有35%是女性，仍是相當大的進步。同時研究團隊發現，若是製片由女性擔任，則該片讓女性擔任主角的機會更多，幕後人員的女性比例也越高。

研究結論認為，女性擔任幕後高階職位，或許是角色或幕後人員女性比例能提高的關鍵，一個女性被聘僱，往往會讓更多女性受惠。

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