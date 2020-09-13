正掙扎重建…加州這處「天堂」恐又被燒成地獄

加州山頂小鎮「天堂」(Paradise)兩年前曾遇坎普大火(Camp Fire)，幾乎全毀，當時鎮民恰克與珍妮‧狄(Chuck and Janie Dee)夫婦曾認為自己絕不會返回，只是不捨當地，又告重返；但6日他們住在屋車內，再碰到目前肆虐加州的野火，濃灰遮蔽天空，頂頭山脊迸出橙紅火光，他們不得不再次逃離。

美聯社12日報導，狄氏夫婦的際遇提醒人們：住在加州風景最美地區如天堂鎮，有遭逢野火的危險，可能叫災民從此不再重返。

2018年坎普大火於感恩節前兩周侵襲天堂鎮，摧毀天堂鎮及周遭約1萬9000棟建築，85人因此喪生。副市長克勞德(Steve Crowder)表示，那場大火之前，小鎮平均每年只發出25到30張新屋建築許可，但為吸引老鎮民回來、新鎮民入住，截至今年9月9日前，鎮內已發出1051張獨棟住屋建築許可，其中345間已經蓋好。

目前入鎮道路的路標依然誇口居民超過2萬6000人，但當地士紳表示，實情是將近4000人。

天堂鎮原本重建之中，當地氛圍充滿希望及興奮，時而不免沮喪，但目前燎燒加州的新野火，令重建工程全告暫停下來。

全名「天堂公園及休閒行政區」(Paradise Parks and Recreation District)的當地打算買下小鎮外圍土地，轉化成公園，但限制種樹等替野火添增勢頭的東西，而建造出緩衝區。

坎普大火之前，天堂鎮便有疏散計畫，把全鎮分割為小區，讓鎮民能在不同時間點離開；但2018年那次大火來得太快，全鎮不得不同時撤走，幾條出鎮道路因此壅塞，那種光景9日又告出現。鎮代表會目前正權衡各項計畫，把各式道路連結起來，讓居民有更多逃離管道。

天堂鎮10日已恢復構工建屋，攪拌好的混凝土倒下去，打好一座房屋的地基，來自附近野火的灰燼就在工地工人身畔隨風打轉。

狄氏夫婦翌日也已回返當地，他們表示，自己由電視畫面瞧見龍捲風地帶的小鎮遭天災全毀時，不禁懷疑人們為何要住當地，現在他們曉得了，自己喜歡故居土地，願與野火威脅住在一起。