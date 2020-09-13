心碎…俄州男路救重度燒傷女子 她開口：我是你妻子

俄勒岡州的桑提亞姆大火(Santiam Fire)撲滅後，令人心碎的故事正逐一傳出；其中，馬里恩郡(Marion County)的克里斯·托夫特(Chris Tofte)8日清晨開車去火場找尋失蹤妻子、兒子和岳母時，路上協助一名全身嚴重燒傷的女性坐上自己的車。當他對她說，他得繼續去找他失蹤的妻兒時，她對他說：「我就是你的妻子。」

托夫特的妻子安吉拉(Angela)因試圖救出大火中被困車內的母親莫索(Peggy Mosso)，全身燒傷到連丈夫都沒能辨識出來。她71歲的母親莫索不幸死在車內。這對夫婦13歲的兒子懷亞特·托夫特(Wyatt Tofte)，後來也被救援人員確認燒死在另一輛車內，死時膝上緊抱著他的愛狗。

克里斯·托夫特告訴媒體，8日清晨4時左右，他開車駛向火場找尋家人，路上看到一名僅穿著內衣、打著赤腳，被嚴重燒傷，頭髮和嘴巴發黑的女子。他停下來幫助她上車，由於她傷勢嚴重，他根本沒有發現她就是他的妻子。當他告訴她他需要找到他的妻子和兒子時，她回答道：「我就是你的妻子」。

安吉拉目前在醫院救治，情況嚴重。

俄州將面對「大規模死亡事件」

桑提亞姆大火(Santiam Fire)過後，俄勒岡州緊急事務主管安德魯·菲爾普斯(Andrew Phelps)表示，因擔心死亡人數可能攀升，當局正準備面對「大規模死亡事件」。

俄勒岡州數十場大火總計燒毀了逾百萬英畝土地，數以計千的建築被摧毀，全州10％居民逃離家園，全州有50萬名州民11日避難中。據報導，至少有八人在俄勒岡州大火中喪生，還有數十人下落不明。