墨西灣熱帶風暴恐增強為颶風 估16日路州登陸

熱帶風暴莎莉(Sally)已於12日在佛州南部西海岸的墨西哥灣形成，隨著風力不斷加強，預料在周三(16日)增強為颶風，直撲路易斯安納州登陸，它亦是今年在大西洋颶風季形成的第19個風暴。

截至12日下午2時，莎莉的中心位於佛羅里達半島西南部，即佛州那不勒斯(Naples)東南偏南35哩。國家颶風中心(National Hurricane Center，NHC)表示，莎莉中心風力為時速35哩，以時速7哩的速度移動。

NHC發布的通告指出，一股低氣壓在邁阿密地區形成熱帶風暴，命名為莎莉，其風力逐漸加強，在周一(14日)前有可能增強成颶風雛形。隨著風暴向西北僱偏西移動，會帶來大暴雨。預料15日莎莉登陸時，佛州西北的狹長地區、路州沿岸地區及密西西比州南部等廣泛地區，會受到大暴雨影響。而路州剛從颶風蘿拉(Hurricane Laura)吹襲過後復原過來。

當局正密切監視佛羅州南部和中部大部分地區，會否出現洪水氾濫。預料這個地區會有二至四吋的降雨，其他地區的降雨量更高。

數據表明，莎莉跟最近出現的多個風暴一樣，風力會一直加劇直至登陸為止。預測當莎莉發展成颶風時，中心風力約為時速80哩，除了大暴雨、洪水及強風外，甚至會出現龍捲風。

NHC最快會在12日晚上發布路易斯安納、密西西比、阿拉巴馬及佛羅里達等州沿岸地區暴潮警報，除了暴雨外，因為適值漲潮，海水水位會持續上升。

當局已呼籲民眾做好防風及防暴雨準備。

目前在大西洋地區除了莎莉外，還有兩股風暴初步形成，分別命名為保萊特(Paulette)及雷內(Rene)，但暫時未影響美國本土。其中保萊特有機會加強成為颶風，估計14日吹襲百慕達地區。