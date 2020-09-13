卡車熔毀、家當付之一炬 俄州火場像戰場

致命野火12日持續在大西洋西北部各州失控，造成數以萬計人無家可歸，燒毀多棟建築物，黑煙瀰漫且遮蔽天際，形成全球最致命的空氣汙染環境之一。

當地居民曼森(Matt Manson)發現原本在屋子前方的燻黑鵝卵石和一輛融毀的皮卡車，他和其他住戶一樣，深諳這場惡火已吞噬了他們的全部家當。

「卡車外的引擎全熔毀了，化學液體痕跡殘留在車道上」；43歲的建築工人曼森說：「我失去所有、失去所有工具、我的卡車，我不能工作，價值3萬元的吉他也毀了，全都沒了。」

「就像剛發生戰爭一樣」，曼森說。

俄勒岡州南部山火，一對夫妻看著父母的房子被大火完全燒毀。 美聯社

俄勒岡州的火勢已吞噬超過100萬英畝範圍，造成至少六人死亡，人口稠密的郡居民被迫撤離，無人居住的地方則遭祝融占領。

當局估計，至少50萬人或超過該州10%的居民12日仍在撤離令的範圍內，但也有部分地區的撤離者獲准返回家園查看災情。

俄勒岡州鳳凰城的居民11日陸續返回家園，訝異阿拉米達郡(Alameda)山火延燒速度之快。

曼森現在只有一個背包，裡頭裝了一些的換洗衣物，他面對毀於祝融家園，難以言語；這場大火燒毀波特蘭南方約210哩處、蓊鬱錫斯基尤山巒(Siskiyou Mountains)附近的小鎮，行道樹焦枯一片。

隨著野火蔓延這個乾燥的郊區，約50萬名俄勒岡人被迫撤離；野火上月開始延燒時，造成至少24人死亡。

鳳凰城4600位居民返家確認災損之際，空氣中仍瀰漫著濃濃煙味，當局說，火災毀了大部分的城鎮，州消防廳官員則說，至少兩人死亡、六人受傷，火勢11日已控制20%。

85歲的朵麗絲‧彼得森(Doris Peterson)說，她和丈夫看到警察上門時，只有幾分鐘時間抱著12歲女兒綺樺華(Chihuahua)逃難；他們開了五個小時的車，才在州際五號公路找到旅館避難。

彼得森一家人11日等待警察護送返家勘查家園時，朵麗絲做了最壞打算，但仍懷抱希望。

「我撥了家用電話，接通了答錄機！」她說：「鄰居撥號後沒有回應，或許我們的房子倖存無難。」

許多撤離住戶是為了躲避危險的有毒空氣，部分當局已設立「煙霧緩席避難所」(smoke respite shelters)。

俄勒岡州環境品質廳(DEQ)12日延長全州空汙警告，稱維拉麥特村(Willamette Valley)等地的空氣品質可能「不健康」或「有危險」。