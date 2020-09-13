人為+天災…俄州、華州、加州共逮4人縱火

西岸野火災情目前已造成29人身亡，俄勒岡州官方也準備因應「大規模死亡事故」；共有四人被捕並被指控縱火(arson)，包括一名俄勒岡州男子、兩名華盛頓州男子、以及一名加州女子。

41歲的巴克拉(Michael Bakkela)於11日被捕，因涉嫌與俄勒岡州南部一場野火有關，而該場火已與至少造成兩人喪生的「阿美達大火」(Almeda Fire)合體。

俄州傑克森郡(Jackson County)警長辦公室表示，阿美達大火於8日上午約11時在艾許蘭德(Ashland)出現，並沿著五號州際公路向北蔓延。

相關單位表示，到了大約下午5時，有民眾通報有一名男子在艾許蘭德北方的鳳凰城(Phoenix)點火，而當地民眾已被勒令疏散。

警長辦公室指出，有員警發現巴克拉在現場，但他否認引起附近的大火；警方以違反假釋條件將他逮捕。

傑克森郡地區檢察官11日以縱火、刑事毀壞(Criminal Mischief)、以及危害他人安全罪(reckless endangering)起訴巴克拉。

傑克森郡警長對外資訊官墨蘭(Mike Moran)說，巴克拉有犯罪紀錄；警長辦公室的新聞稿中，形容他為「當地的短暫居住者」。

而在加州，37歲的安妮塔·艾斯克維爾(Anita Esquivel)也於11日被捕，涉嫌與近博隆達路(Boronda Road)的101號公路上的火勢有關。

在華盛頓州，28歲的艾爾托納(Jacob Altona)於10日被補，涉嫌與512號及7號州道上的火勢有關。

36歲的艾柯爾德(Jeffrey Acord)於9日落網，被控釀成華盛頓州莫利迪(Meridian)167號州道上的火勢。

艾柯爾德在火災現場開臉書(Facebook)直播，並在畫面中他說自己偶然發現火勢後已經報警處理。

火勢在加州至少已造成20人死亡，俄勒岡州則有8人，華盛頓州也有一人罹難；俄州傑克森郡及馬里恩郡(Marion County)還有數十人失蹤；而俄州與加州相關單位預期傷亡人數恐怕會繼續攀升。