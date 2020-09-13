男嬰遇大火嚴重燒傷獲單親媽媽收養 恩人消防員現身感動網友

美國一個男童7年前還是4個月大嬰兒的時候遇上公寓大火，當時他躺着的嬰兒床都被起火，幸在消防員努力下將他救出，但其身體卻嚴重燒傷。男童2年前終獲收養，雖然落戶於單親家庭，但男童非常喜歡新媽媽和哥哥姐姐，最感人的是，當年救他出火海的消防員驚喜現身，一同去接他與媽媽去司法機構辦理領養手續，更幫他穿上消防裝備。現在男童的目標明確，就是將來想效仿恩人當消防員。

2013年5月，密蘇里州雷莫爾（Raymore）有公寓發生大火，戴維恩（Deyvion Plunkett ）當時還只個嬰兒，大火連嬰兒床都燒着，他獲救得以倖存，身體卻嚴重燒傷，一直留在醫院接受特殊護理，年紀小小的戴維恩最後撐住並慢慢恢復健康。

直到2年前，貝絲（Beth Plunkett）領養了戴維恩，當他的新媽媽，並大讚他是個漂亮的孩子，自己很快就愛上他。貝絲其實是單親媽媽，本身有另外2名孩子，但戴維恩說媽媽很關注他的需要，在新家庭過得很開心。貝絲日前受訪時，說領養戴維恩後身邊的人，經常說這名孩子有人領養很幸福，但她感性的說幸運的其實是自己，而戴維恩就指著自己畫的畫，介紹上面有他的新家庭成員；哥哥、姐姐和狗狗等，當然還有媽媽。

7年前一班消防員救出戴維恩，雷莫爾南方鐵路消防局副局長艾瑞克（Eric Smith）也身處現場，在小伙子被收養的那天，一班消防員穿起特製的外套和帽子出現在戴維恩的新家，並為他穿上消防裝備，用消防車送他和媽媽去司法部門辦理手續。戴維恩說當見到救自己一命的消防員一起去接他時，幾乎哭了出來。雖然火警時他只是個嬰兒，但都知道是消防員救自己一命，他覺得自己已是南方鐵路消防局的一員。

貝絲沒有望子成龍，她只希望兒子過得幸福、感到被愛，在將來找到自己的目標，並相信「上帝已為他準備了很棒的計劃」。不過，只有7歲的戴維恩覺得自己的未來已經很明確，志願就是當消防員，將來要像恩人一樣去拯救別人的生命。這件真人真事令許多網友動容，紛紛祝福男孩在新家庭快樂成長。

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文章授權轉載自《香港01》