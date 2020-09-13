川普選前急著從阿富汗撤軍爭取選票 官員憂危及和平進程

歷經數個月的延宕，阿富汗政府與民兵組織神學士(Taliban)的首次和平談判，12日在卡達首都杜哈登場，但不少現任及前任美國國家安全官員都擔心，川普總統著意在11月大選前宣布從阿富汗撤軍，藉以爭取選票的做法，只會危及阿富汗邁向和平的努力。

這些國家安全官員都指出，總體上川普政府是啟動了阿富汗和平談判，大多數美國人也同意現在是美國從阿富汗撤軍的時候，然而和平進程需要時間，根本不可能在11月初之前完成。

國務院一名官員表示，和平進程的長期成功，與川普政府的短期政治勝利是完全不一致的；另一名前國務院官員更直指從現在起的兩個月內，就藉撤軍說是勝利，「簡直荒謬」。

其他曾在阿富汗工作過的美國官員，儘管對整個和談表示樂觀，但強調不能不顧一切，加速進程以實現川普的競選議程。

美國駐喀布爾大使館前副代表團團長安妮‧普福爾茨海默(Annie Pforzheimer)指出，歷史上有不少例子，談判各方的立場要隨著時間漸趨一致才會變得清晰，不能以某種形成蓄意推動而早下結論。

川普自正式成為共和黨總統候選人後，毫不掩飾地表明要結束阿富汗衝突，美國要完全撤軍，儘管他在10日宣布阿富汗政府與神學士談判的消息時，沒有說明和談時間表，然而他的政府卻宣布了美國進一步從阿富汗撤軍的計畫。

國務卿龐培歐宣布到秋季末，美國駐阿部隊會從8600人減至4500人。不少人都看得出，距大選不足兩個月作出這個宣布，目的是實現川普在2016年大選中所作出的承諾，但美軍的進一步減少，只會讓神學士在談判中得到更多利益。

美國國際戰略研究中心(CSIS)專家、美國駐阿富汗特種部隊前顧問瓊斯(Seth Jones)指出，無論結果如何，只要華盛頓發出政治信號表明美國將要離開的話，那神學士為何還會認真談判？因此認為撤出美軍才是破壞和平進程的最大因素。