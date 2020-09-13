為川普募款活動主持人曾挺「匿名者Q」 潘斯不去了

副總統潘斯(Mike Pence)已取消參加蒙大拿州一場為川普總統連任競選團隊募款活動的計畫，因為據披露，該活動主持人曾表態支持右翼陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)。

川普競選團隊12日向美聯社透露，潘斯的行程有變，但沒說原因，也沒說這場募款活動會不會延期舉行。

美聯社9日報導，來自蒙州波茲曼(Bozeman)市的凱倫(Cayrn)與麥克‧波蘭德(Michael Borland)曾分享「匿名者Q」的迷因(meme)圖片，也曾轉傳「匿名者Q」帳號推文。

「匿名者Q」以沒有根據的陰謀論，認為川普在全力對抗根深柢固的官僚政治及戀童癖者經營的賣淫集團。

蒙大拿州有三位共和黨候選人也預定參加這場募款活動，包括參議員戴恩斯(Steve Daines)、競選州長的眾議員強佛特(Greg Gianforte)，以及參選眾議員的州審計長羅森岱(Matt Rosendale)。

潘斯和戴恩斯以及其他共和黨候選人，仍打算於14日下午在波茲曼附近的貝爾格勒(Belgrade)舉辦競選造勢活動。

戴恩斯競選團隊發言人茱莉亞‧多爾(Julia Doyle)說，戴恩斯不認識波蘭德一家，也「連匿名者Q是什麼都不知道」；強佛特團隊發言人霍爾(Travis Hall)也說，強佛特對波蘭德一家或匿名者Q都不知情。

波蘭德一家捐款超過22萬元給川普連任競選團隊，其中一部分是以凱倫的名義捐出，而凱倫與麥克‧波蘭德兩人上月也曾參加共和黨全代會。

麥克‧波蘭德在自己的臉書專頁上明顯張貼多個「匿名者Q」的「Q」字標識；凱倫也曾在推特(Twitter)上轉傳「匿名者Q」帳號的推文或參與討論。