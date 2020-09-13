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11月大選／川普挺進西部強攻內華達 努力擴展票源
川普12日展開西岸三個州造勢活動，重點在內華達州；自2004年以來，共和黨總統候選人從未在這個州取勝，直至2016年川普在此險勝喜萊莉‧柯林頓。
事實是川普也從未獲內州地方政府的歡迎，川普團隊原計畫在雷諾(Reno)及拉斯維加斯(Las Vegas)一個停機坪舉行造勢集會，但遭州政府以違返新冠疫情避疫規定反對後，改於12日晚上在雷諾以南的緬登市(Minden)舉行，到了13日早上會在拉斯維加斯舉行一個「支持川普拉丁裔」圓桌會議。
川普的競選活動堅持要在內州舉行，正凸顯了對這個州選舉人團票的重要性。川普在2016年的大選中在內州險勝，成為他入主白宮的關鍵，然而在過去十年，內州向民主黨人傾斜的趨勢愈來愈大。
內州共和黨主席麥克唐納(Michael McDonald)表示，內州支持川普的組織已經聯繫了超過200萬名選民到來出席活動。川普的競選經理史特平(Bill Stepien)對記者說，內州的情況令他感到鼓舞，儘管內州沒有公開的民意測驗。
根據廣告追公司Kantar/CMAG的說法，兩位總統候選人在內州花費了約450萬元，川普的意圖是要擴大在西部的版圖；這也反映了他在大湖區州與白登的激烈競爭情況。
在2016年的選舉中，喜萊莉‧柯林頓在這些州的民意都領先，但最終為川普險勝。今年夏天的民調再次表明，川普可能會有麻煩，不過在共和黨黨代表大會後，他在賓州及威州跟白登的支持率差距已經縮小。
北卡羅來納州和佛州的民調也競爭激烈，亞利桑納州本來被視為最安全的，但新冠疫情後，川普競選團隊也日益擔心這個州的支持率持續下降。
川普團隊私下承認，如果亞利桑納失手，要取得勝選所需的270張選舉人團票將變得很困難。這樣一來，西部地區的內華達州就成為他必須奪下的焦點州。
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