新冠疫情下 川普、白登大選造勢截然不同

現在距11月3日大選僅七、八個星期，川普與白登在新冠疫情期間展開的競選活動截然相反，不僅僅在政治議題上，更透過他們的競選方式樹立不同的願景；白登在競選活動中強調衛生官員限制群聚，而川普則反對設限措施，認為是出於政治動機。

川普及他的盟友皆認為，競選集會是他宣講社會活動重開的最佳體現，這對經濟復甦及選民的需求至關重要。他在北卡州的造勢活動中，就不滿民主黨籍的州長庫柏(Roy Cooper)，認為北卡州應該全面重啟。

北卡州是禁止50人或以上參加戶外聚會，以防止新型冠病毒傳播，但川普依然在此舉行競選集會，有數千名支持者參加。他認為大型戶外的活動，正是展現了選民支持他的聲勢。

庫柏透過發言人表示，總統違反白宮應對新冠病毒有關戴口罩及和社交距離的指引，尤其是當大量未戴口罩者坐在一起，會危及人們的健康。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)日前在接受哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)訪問時，也對川普沒理會衛生官員的指引舉行競選造勢活動感到沮喪，婉言地指責川普樹立了一個壞榜樣。

新冠疫情期間，不戴口罩的川普仍保持眾多支持者造勢活動，而白登(中)不僅處處戴口罩，與支持者保持嚴謹的安全距離。圖為白登7日在賓州與支持者座談，雖有視訊轉播，但場面冷清。 美聯社

相反，白登的競選集會不但規模小，參加的人也少得多，他很少出現在公眾面前，並且嚴格遵守各州指引：賓州只限25人，密西根州的室內集會只限十人，而且強制性戴口罩或遮蓋面部。白登的做法反映了他許多支持者都不願參加大型集會。

較小的活動反而使白登能夠與重要的投票團體代表，包括勞工和社區領袖，展開更多的個人互動。

即使白登面對不少支持者，但也很少與他們互動，這也很大程度上避過了尖銳的詰問，例如他上周在匹茲堡大學演講，大力抨擊川普對新冠疫情的應對措施，當百餘人陸續到達時，他的活動也結束了。