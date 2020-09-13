11月總統大選 桑德斯：白登若續偏中間派 恐敗選

民主黨總統初選提名戰中僅次於白登的參議員桑德斯(Bernie Sanders)，私下表達了對白登選情的擔憂；桑德斯告訴友人，若白登繼續採取模糊的偏中間派立場，有可能會在11月大選中落敗。他敦促白登競選團隊加強關注經濟議題，並吸引更多年輕自由派選民。

匿名知情人士指出，桑德斯希望看到一些具體變化，包括白登應多談論健保和經濟計畫，也應更常找年輕自由派知名人士，如紐約州國會眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)一起拉票。

在被問到上述說法時，桑德斯的競選總幹事夏奇爾(Faiz Shakir)向華盛頓郵報表示，桑德斯正「竭盡全力」讓白登當選，但他也建議調整一些戰略；桑德斯相信白登在這場選戰的地位非常有利，但他認為競選活動在某些領域可以改善。

夏奇爾表示，桑德斯一直與白登團隊保持直接聯繫，敦促他們更重視如何提高工資、創造數百萬高薪工作、降低處方藥成本和擴大健保覆蓋範圍；桑德斯還認為，強化與年輕人、拉丁裔社區和進步派的聯繫，將對白登的選情發揮真正效益。

桑德斯在民主黨初選期間領導激增中的自由派，並在愛阿華、新罕布夏和內華達州取得早期勝利，但最終仍輸給白登。他對白登選戰方向的批評，反映出他作為民主黨左派長期擁護者和自封為民主社會主義者的立場。

華盛頓郵報指出，像桑德斯這樣傑出的政黨要角，反覆私下發表對同黨提名人的批評，而且還公開承認，這在競選最後階段尤其罕見。桑德斯此舉透露自由派人士的持續挫敗感，他們迫切希望白登擊敗川普總統，但對於白登選擇相對中間主義的道路，也感到沮喪。

川普正試圖將白登打成激進主義者或社會主義者，白登則決心不讓川普有機會做文章。面對民主黨內聲浪呼籲削減警察預算、實施單一付款人健保計畫等，白登都保持距離。

儘管如此，桑德斯仍在公開場合努力支持白登；民主黨人極力避免2016年喜萊莉·柯林頓與桑德斯分歧導致黨受傷害的情事重演。

到目前為止，白登和桑德斯之間鮮見外在矛盾跡象。桑德斯4月結束競選活動後不久，立即為白登背書，毫不含糊地表示支持。