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《花木蘭》新疆爭議 美議員致信迪士尼要求說清楚
美國跨黨派議員連署，要求迪士尼解釋《花木蘭》在新疆拍攝的細節。連署致信的議員表示，中國新疆吐魯番公安局因踐踏人權被視為違反美國外交政策的對象，迪士尼卻在片尾感謝其官方機構，要求交代拍片細節，是否使用少數民族勞工、或與當地兵團合作。對此，迪士尼財務長表示，拍片把政府窗口列入片尾感謝名單是業界通則。
《路透社]》報導，美國國會及行政當局中國委員會共同主席、共和黨參議員馬克.盧比奧聯合18位跨黨派參眾議員，致信迪士尼，要求迪士尼執行長查佩克向大眾說明，關於在《花木蘭》在新疆拍攝的相關細節。
公開信直指爭議核心在於，《花木蘭》片尾所感謝的吐魯番公安局，早因踐踏新疆維族人權，被美國政府列為違反「美國外交政策利益」的對象，也質疑拍攝過程是否使用維族或少數民族勞工、是否和當地建設兵團合作。
《Deadline》報導，迪士尼還未有正式的對外回應，不過其財務長在日前出席活動時，解釋該片大部分還是在紐西蘭拍攝，只有極少數場景為了忠實還原，才移往新疆拍攝。
財務長表示，要在當地拍攝，跟政府當局申請許可是全世界的慣例，無一例外，且將政府窗口列入片尾感謝名單，也是業界通則。
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