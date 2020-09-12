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佛洛伊德遭警壓頸致死 涉事警員相互指責

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在美國明尼蘇達州明尼阿波利斯的法庭聽證上，4名前警官被告的辯護律師申請將庭審移至另一城市，理由是，此舉有利於找到不帶偏見的陪審人。辯護律師們同時要求分開審理被告。法庭記錄稿顯示，被告們互指對方要對佛洛伊德之死負責。圖／德國之聲中文網
在美國明尼蘇達州明尼阿波利斯的法庭聽證上，4名前警官被告的辯護律師申請將庭審移至另一城市，理由是，此舉有利於找到不帶偏見的陪審人。辯護律師們同時要求分開審理被告。法庭記錄稿顯示，被告們互指對方要對佛洛伊德之死負責。圖／德國之聲中文網

在美國明尼蘇達州明尼阿波利斯的法庭聽證上，4名前警官被告的辯護律師申請將庭審移至另一城市，理由是，此舉有利於找到不帶偏見的陪審人。辯護律師們同時要求分開審理被告。法庭記錄稿顯示，被告們互指對方要對佛洛伊德之死負責。

謀殺指控

5月底，46歲黑人佛洛伊德在明尼阿波利斯的一次警察行動中死亡。此前，一名售貨員向警方報警，懷疑佛洛伊德付款時用的是一張20美元假鈔。視頻上可以看到，這位身為人父的男子在被捕過程中神情乖張，稱自己害怕狹窄空間，不肯上警車，警員們最後把他摁倒在街邊，一警官把膝蓋壓在他頸脖上長達8分鐘，盡管佛洛伊德多次呻吟，表示無法呼吸，這名白人警官仍堅不鬆開。

主涉嫌人肖萬(Derek Chauvin)被控犯有謀殺罪。他的另外3名前同事被控犯有協助謀殺罪。根據庭審記錄稿，肖萬稱，佛洛伊德的死因是過量服用止痛藥Fentanyl。檢方稱這一說法「可笑」，並要求所有4名被告共同出庭，理由是，他們當時的行動經過「縝密協調」。

「過度暴力」

聽證結束後，佛洛伊德家屬的律師克倫普（Ben Crump）指控辯方，有意抹黑死者形象。克倫普律師指出，「殺死喬治．佛洛伊德的那個唯一的過度劑量就是明尼阿波利斯警方的過度暴力和種族主義」。

根據迄今的計劃，本案主程序將於2021年3月初啟動。法官卡希爾（Peter Cahill）估計，相關程序將為期6周。

凝煉/任琛（德新社、法新社）

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佛洛伊德 警察

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