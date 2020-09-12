民主黨憂慮...拜登什麼都贏 唯獨經濟不及川普

距離投票日已不到兩個月，國家廣播公司新聞網(NBC News)報導分析，民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)某些盟友開始擔心，拜登提出的經濟政策似乎沒有獲得搖擺州選民的共鳴，川普總統經濟議題方面持續擁有優勢，拜登必須加把勁趕上。

近來不管是全國或搖擺州民調，川普總體支持度不論在個性特質、政策、疫情處理、醫療保險、犯罪打擊等項目，都不及拜登；唯獨經濟一項，拜登到目前為止仍無法超越川普。

報導指出，決戰州民調顯示，在美國經濟表現上，選民對川普的信任盛過拜登；對決戰州多數選民來說，經濟議題是最後決定投票給誰的重大因素。

雖然美國目前失業率高達8.4%，川普處理疫情失當頻頻遭到批評，川普經濟表現的支持度照樣領先拜登；拜登陣營憂心忡忡，積極思考如何突破障礙，讓搖擺州選民願意轉而給拜登一個機會。

曾任2008年歐巴馬競選團隊顧問的民主黨資深選戰策略專家塞弗根(Hari Sevugan)指出，拜登在經濟議題方面仍有許多努力空間，「我們必須更努力向選民說明，疫情處理失敗，就等於保護美國經濟失敗」。

然而，報導指出，許多選民並不認為「疫情處理失當」與「無法保護美國經濟」之間有著連動關係。

「真實清晰政治」(Real Clear Politics)網站調查顯示，川普的經濟領導力得分為3.5分，但疫情處理卻為負15分。

馬凱特法學院(Marquette Law School)最新民調指出，在威斯康辛州，川普經濟表現支持度超過拜登8%；國家廣播公司新聞網與紐約州馬瑞斯特學院民調(Marist polls)聯合民調顯示，佛州選民被問到哪個候選人較有利於美國經濟時，川普領先拜登13%，相同問題在賓州的調查中，川普也領先拜登10%。

塞弗根指出：「對於闡述川普各個層面的執政失敗，到目前為止我們都做得不錯。唯一我們無法突破的，就是川普的經濟政績。在選戰中，我們必須要在這方面多加努力。」