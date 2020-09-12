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推文「很少人戴口罩」 紐時女記者被趕出川普造勢場
川普總統10在密西根州舉辦造勢活動，紐約時報女記者凱薩琳‧葛雷(Kathleen Gray)在現場推文表示，很少人戴口罩，並附上照片，結果遭川普競選團隊驅離。
葛雷在川普造勢現場用工作帳號推文，附上很少人戴口罩的照片，葛雷推文附多圖寫道：「可能只有10%人戴口罩。」
川普在該造勢場合未戴口罩。
她接著寫道：「對我來說可是頭一遭，川普競選團隊根據照片找到我，並『護送』我出場。」
媒體報導，川普競選團隊官員表示，葛雷被趕出自由地(Freeland)MBS國際機場的造勢場合，是因為她沒有競選團隊發放的採訪證，且在觀眾席工作而非媒體區。
葛雷告訴Bridge雜誌，她錯過申請採訪證的時限，多次嘗試聯繫川普競選團隊卻未獲回應。
她坦言從一般大眾區觀察競選活動，因為她沒有採訪證，不能進入媒體區。
葛雷告訴Bridge雜誌，「他們說，因為我用工作用的推特帳號卻沒有採訪證，所以不能在那裡工作，必須離開。」
葛雷曾在「底特律自由報」(Detroit Free Press)擔任資深政治記者近20年，今年轉至紐約時報工作。
密西根州要求民眾在無法維持六呎社交距離時，必須戴上口罩以遏止新冠病毒傳播。
密西根州長葛瑞琴‧惠特默(Gretchen Whitmer)本周稍早告訴「有線電視新聞網」(CNN)，川普可能來密州造勢並直接或間接鼓勵人們不戴口罩，「非常惱人」。
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