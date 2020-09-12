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「這種事叫叛亂」川普：我若勝選發生暴動迅速鎮壓

世界日報 / 編譯潘勛／綜合11日電
川普總統11日表示，如果大選之夜他順利勝選，而對手發起暴亂，他將迅速鎮壓。（美聯社）
川普總統11日表示，如果大選之夜他順利勝選，而對手發起暴亂，他將迅速鎮壓。（美聯社）

川普總統10日接受「福斯新聞網」訪問時表示，若11月3日選舉夜他連任獲勝，憤恨不平的民主黨人上街頭抗議，他將「迅速鎮壓」暴動；川普受訪節目11日播出，此番言詞透露假如他自行宣稱勝選，而發生動盪事件，他會怎麼因應。

政治網站「Politico」11日報導，川普對節目主持人珍妮‧皮洛(Jeanine Pirro)表示，「假如他們（指不滿人士）那麼做，我們將很快鎮壓下來。我們有權利那麼做。假如我們想的話，也有力量那麼做。」

「聽著，那種事情叫做叛亂。」川普說，「我們只消派人過去，而且會辦得很輕鬆。我的意思是，事情會輕鬆搞定。我倒寧可不那麼做，原因在暴動毫無理由，但假如不得不做，我們還是得做，幾分鐘之內就鎮壓下來。」

6月間，抗議明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓喉致死人士在白宮外拉法葉廣場集結，過程大致和平，川普卻派警隊及國民兵，發射橡皮子彈，還用上閃光彈把他們驅離，此事遭到兩黨人士一致批評。

今年夏天，全國爆發多場示威，抗議警方暴力及種族歧視，川普對付抗議者的方法遭到訾議；有時聯邦是橫行介入，州政府並沒要求那麼做。

今年7月，川普由國土安全部派遣軍警到俄勒岡州波特蘭市，經人拍攝到軍警顯然動用沒必要的蠻力，對付一名海軍退伍軍人，還把抗議者扛上未有標誌的汽車。

11月大選選情升高，川普已全國抗議活動當成攻擊民主黨對手拜登的利器，利用有時伴同發生的劫掠及暴力，宣稱民主黨總統候選人拜登縱容不安局勢持續下去。

拜登大力譴責美國各城市發生的一切暴力事件，而川普則不願出聲，反對自己支持者打著反抗議旗號而犯下的暴力事件。

選舉夜是否會發生暴動，或者這次總統選舉投票站關閉幾小時之後，結果仍未見分曉，目前猶未可知，主要是因新冠肺炎疫情流行，採通訊投票的選民增多。

川普 民主黨 拜登 共和黨

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