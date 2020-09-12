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911恐攻 反映拜登、川普對立世界觀

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合11日電
旨在懷念九一一恐襲罹難者的「致敬之光」(Tribute in Light)，一度因新冠疫情而面臨取消，在多方努力下，11日晚閃耀在曼哈頓下城，南方是自由女神像。（路透）
旨在懷念九一一恐襲罹難者的「致敬之光」(Tribute in Light)，一度因新冠疫情而面臨取消，在多方努力下，11日晚閃耀在曼哈頓下城，南方是自由女神像。（路透）

華盛頓郵報(WP)報導，2001年發生九一一恐攻發生後，時為參議員的民主黨總統候選人拜登華府因無法進國會感到懊惱，他也呼籲國際組織合作；時為房地產大亨的川普，所在距紐約世貿原址僅幾哩，但他主動打電話到地方電視台要求評論；他們對九一一恐攻的反應呈現出兩人個性與政治觀點的區別，也形塑出兩人的世界觀。

事發19年後，川普與拜登11日均赴賓州小鎮仙克斯維爾(Shanksville)，也就是當時遭劫機的聯航93號班機墜地處；兩黨總統候選人在第一場辯論後不到三周，罕見又在同天同處現身。

華郵報導，九一一恐攻的反應凸顯拜登與川普對立的世界觀，他們也逐年鞏固其漸趨漸遠的看法：拜登支持美國組織與西方聯盟，川普不信任外國人並堅持美國必須自己來。

華郵指出，若九一一事件是美國團結的罕見時刻，當時也埋下分裂的種子，如今新冠疫情使兩黨相互怪罪，爭論不休。

在2001年9月11日當天，拜登接到女兒電話並要求他別去華府，但他仍執意前往，警察將他擋在門外並稱有第四架飛機朝華府飛來，有人認為目標是國會。

拜登回憶，他當時告訴警察「可惡，我想進去」，最後他一臉怒氣被迫坐在公園打電話。

拜登長期幕僚麥基恩(Brian McKeon)：「拜登當時談論北大西洋公約組織(NATO)與其聯盟…美國不該獨自採取重大行動，例如獨自回應凱達(Al-Qaeda)組織的攻擊。」

拜登當時呼籲議員照常進國會開會，他在2007年的書中寫下：「我坐在德拉瓦州威明(Wilmington)，看那些議員在國會大廈前唱「天佑美國」(God Bless America)並承諾隔天繼續會議，讓我感覺有點糟。」

川普當時正在看財經新聞網站CNBC，他的第一反應是打電話到電視台發表評論，「我很失望他們關閉證交所，但當然有時候你別無選擇」；他事後也到場察看，並談到世貿大樓倒榻後，他在曼哈頓的某棟大樓將成為最高大樓，但其實不然。

川普當時被問到若他是總統會做何反應，他表示：「我會採取非常、非常強硬的措施，此事無法容忍…這可能比珍珠港事件還嚴重。」

就跟川普一樣，九一一恐攻並未大幅改變拜登看法，而是更加強化；不過兩人似乎都反對動武，拜登仍不斷質疑前總統小布希發動戰爭，並警告挑戰恐大於預期。

布魯金斯研究院(Brookings Institution)外交專家歐漢倫(Michael O’Hanlon)表示，川普雖有大砲性格，但他似乎也不喜歡戰爭。

副總統潘斯(右)和民主黨總統候選人拜登(左)，11日在紐約的九一一紀念活動上同時現身。（美聯社）
副總統潘斯(右)和民主黨總統候選人拜登(左)，11日在紐約的九一一紀念活動上同時現身。（美聯社）
川普總統11日前往賓州，悼念在九一一恐襲時墜毀在當地的93號航班的罹難者。（美聯社）
川普總統11日前往賓州，悼念在九一一恐襲時墜毀在當地的93號航班的罹難者。（美聯社）

川普 恐攻 華府 拜登

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