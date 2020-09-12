科學家警告： 山火「只是前奏」 未來有更多天災

從加州、俄勒岡州到華盛頓州的太平洋沿岸，近日山林大火不斷延燒，規模空前。科學家警告，氣候變遷將帶來天然災害，目前狀況只是前奏而已。

光是在加州，已有300多萬英畝面積的土地陷入火海。規模達到全州最嚴重排行榜前五名的山林大火，共有三場大火正在同時燃燒。氣候向來偏於濕冷的華盛頓州、俄勒岡州，山林大火更讓全州近日幾乎籠罩於煙霧底下。

科學家認為，氣候變遷為人類環境帶來的衝擊，結果已經非常明顯，未來恐將有更多天災陸續出現。

賓州州立大學(Penn State University)地球系統科學中心主任曼恩(Michael Mann)，今後的天災會有多嚴重，取決於人類將如何降低吸溫室氣體排放。他說，危險的氣候變遷顯然已經到來，「關鍵在於我們願意讓問題演變到多嚴重」。

國家大氣研究中心(National Center for Atmospheric Research)氣候科學家史汪(Daniel Swain)指出，目前發生的天災非常駭人，「但從科學角度來看，卻不意外」。他說，這與過去數十年來科學界的研究估測，完全相符。

曼恩指出，現在民眾就應該確實做到降低溫室效應對地球的衝擊，如果拖遲愈久沒有行動，未來的傷害就會愈大。

而太平洋中部、東部出現海水異常變冷的「反聖嬰現象」(La Nina)，不但使得美國西部容易出現山林大火，連帶也將造成大西洋颶風頻繁。

史丹福大學(Stanford University)氣候科學家狄芬堡(Noah Diffenbaugh)指出，「反聖嬰現象」對於山林野火來說，並不是好事，因為加州原本潮濕的冬季將變得乾燥，讓2021年野火季節變得危險。

美國氣候預報中心說，反聖嬰現象是太平洋表面冷卻時發生的現象，其引發了大氣連鎖反應，使全球氣候混亂。 美聯社