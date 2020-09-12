美西野火狂燒 川普推特靜悄悄

華盛頓郵報報導，過去24小時，川普總統在推特(Twitter)上攻擊民主黨人以及反對種族不公平的示威者將近12次，還提到法律與秩序，更針對通訊投票發表錯誤的斷言；但對於在加州與俄勒岡州等地釀成愈來愈嚴重死傷災情的野火，卻隻字未提。

數據分析公司Factba.se發現，關於這場堪稱當代西部發生最嚴重天災之一的災難，在川普的推文與公開發言，以及白宮近期的新聞簡報中，他或發言人卻完全沒有提及。

隨著火焰吞噬數百萬英畝土地與社區，加州與俄勒岡州已經快要沒有足夠資金與人力對抗野火。

而川普少數幾次提到野火，是在8月底的一次新冠病毒新聞簡報中，當時他宣布災害聲明，讓聯邦政府撥款給加州對抗野火。

眼看火勢愈演愈烈，川普也於10日給俄勒岡州類似資金，但民眾是從一位民主黨國會議員得知此事，而非川普自己。

過去川普就曾利用西部野火攻擊民主黨籍州長；去年秋天他甚至揚言，如果加州州長紐森(Gavin Newsom)不開始聽從他關於撲滅野火的建議，不惜阻擋提供給加州的緊急援助，儘管川普並沒有森林管理相關背景。

華郵分析，川普少提野火的原因，也與讓野火更危險的根本原因有關；儘管野火是自然發生的，但氣候變遷卻會加劇情勢。

然而，川普是氣候變遷否認運動最著名的支持者之一，還曾說氣候變遷是「騙局」；Factba.se發現，川普最近少數幾篇關於氣候變遷的推文，完全是政治性質。

華郵也指出，每當發生大規模槍擊案、或颶風來襲後、又或者是新冠肺炎死亡個案持續增加時，川普試圖發揮同理心，卻幾乎都帶有政治目的，而且表現相當笨拙，例如他在波多黎各遭颶風侵襲後到當地發放物資時，像投籃一樣把紙巾丟給災民。