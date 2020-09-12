謠言如野火 俄州居民拒撤 警消打火還得闢謠

美西多個州的消防員、警察及有關人員正與蔓延迅速的野火搏鬥，但還要應付比野火擴散得更快的謠言；就以俄勒岡州為例，現已有超過50萬人撤離，但在謠言下，不少居民堅持留守家園，這些謠言主要衝著「反法西斯主義運動」(Antifa)而來。

多個社媒傳出不少有關這次空前野火的傳言，指是Antifa左派分子所為，甚至說Antifa會趁火打劫，稱最少六名Antifa分子在俄勒岡州道格拉斯郡縱火被捕等。

警方和消防組織出面闢謠，要求民眾切勿輕信。道格拉斯郡警長辦公室11日在臉書指出，謠言像野火一樣蔓延，警方正忙於向公眾提供正確信息，也沒有逮捕Antifa成員。

俄勒岡州傑克遜郡和華盛頓州梅森郡警方同樣發布警告，要求停止散布未經證實的消息。聯邦調查局的波特蘭辦公室在推特貼文闢謠，指Antifa分子放火的說法是不確的。

謠言的來源，主要是來自支持川普總統的極右「匿名者Q」(QAnon)組織；它經常持有一個陰謀論，就是認為美國政府內部存在著一個反對川普和其支持者的深層政府。

近幾個月來，Antifa已成為極右死硬派針對的目標，加上川普及其政府官員無證據的指責，這個結構鬆散的反法西斯組織被指是策動連串活動，包括反種族歧視抗議及反對警方暴力的「後台」。

直到10日，川普在發給其支持者的短訊中，仍在指「Antifa暴徒」將破壞郊區的競選活動。

儘管警方否認這些謠言及發出警告，但在極右翼組織的臉書網頁及新聞網站內仍然廣泛流傳。至於道格拉斯郡警方逮捕了六名Antifa縱火犯的說法，則來自俄勒岡州曾角逐聯邦參議員的共和黨人羅梅洛(Paul Romero)的推文。他在接受記者訪問時仍堅稱這個說法，但卻沒拿出證據來。