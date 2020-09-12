CDC研究：去餐廳無法全程戴口罩 染疫機會多2倍

聯邦疾病防治中心(CDC)公布的最新調查結果指出，曾經外出用餐或是前往酒吧的人，相較於從事其他室內社交活動如購物、上髮廊、甚至是上班，感染新冠肺炎的機率要高很多。

該研究從7月開始統計，向國內11處篩檢中心的314名受測者要求填寫問卷，其中一半，也就是154人最後檢測結果為陽性。

此外，研究人員鎖定經濟活動開放後，針對室內用餐所執行的防疫措施，包括戴口罩、保持社交安全距離及限制用餐人數等進行分析；以疫情最嚴重的紐約州為例，州長葛謨(Andrew Cuomo)9日才宣布，30日後將允許市內餐廳對外開放，但店內用餐的人數不得超過容客率的25%。

研究人員主要分析受測者在接受篩檢前的兩周內，從事過哪些室內集會活動，無論是親友聚會、購物、到餐館用餐、髮廊、辦公室、健身房、酒吧、咖啡廳、教會活動或搭乘大眾運輸工具等。

調查的範圍遍布加州、麻州、科羅拉多、馬里蘭、明尼蘇達、北卡羅來納、俄亥俄、田納西、猶他與懷俄明等州；另外，受測者也必須替其他參與室內活動人的防疫表現評分，例如是否有戴口罩等。

最後研究人員發現，最後檢測結果為陽性的受測者中，去過餐廳用餐的比率是其他人的兩倍；而未曾與感染接觸卻染疫的人當中，在過去14天內曾出入過酒吧或咖啡廳的比率更高。

報告中寫道：「餐廳的感染風險與空氣循環有關，即使民眾保持社交安全距離並帶口罩，空調的方向和通風系統仍可影響病毒傳染的途徑，更何況用餐的過程中民眾無法全程戴口罩，與逛街等室內活動完全不同。」

根據CDC提出的防疫措施，外帶或自行取餐的方式都能降低感染機率；至於有些餐廳雖然有戶外用餐區，但在沒有用餐人數限制、座位之間保持社交安全距離的條件下，仍有相當程度的感染風險。