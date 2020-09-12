快訊

喪屍確實存在？揭秘海地死人復活真相 哈佛雜誌分析案例

NBA／泰托姆攻守兼備 塞爾蒂克搶七勝出重返東區決賽

CDC研究：去餐廳無法全程戴口罩 染疫機會多2倍

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合11日電

聯邦疾病防治中心(CDC)公布的最新調查結果指出，曾經外出用餐或是前往酒吧的人，相較於從事其他室內社交活動如購物、上髮廊、甚至是上班，感染新冠肺炎的機率要高很多。

該研究從7月開始統計，向國內11處篩檢中心的314名受測者要求填寫問卷，其中一半，也就是154人最後檢測結果為陽性。

此外，研究人員鎖定經濟活動開放後，針對室內用餐所執行的防疫措施，包括戴口罩、保持社交安全距離及限制用餐人數等進行分析；以疫情最嚴重的紐約州為例，州長葛謨(Andrew Cuomo)9日才宣布，30日後將允許市內餐廳對外開放，但店內用餐的人數不得超過容客率的25%。

研究人員主要分析受測者在接受篩檢前的兩周內，從事過哪些室內集會活動，無論是親友聚會、購物、到餐館用餐、髮廊、辦公室、健身房、酒吧、咖啡廳、教會活動或搭乘大眾運輸工具等。

調查的範圍遍布加州、麻州、科羅拉多、馬里蘭、明尼蘇達、北卡羅來納、俄亥俄、田納西、猶他與懷俄明等州；另外，受測者也必須替其他參與室內活動人的防疫表現評分，例如是否有戴口罩等。

最後研究人員發現，最後檢測結果為陽性的受測者中，去過餐廳用餐的比率是其他人的兩倍；而未曾與感染接觸卻染疫的人當中，在過去14天內曾出入過酒吧或咖啡廳的比率更高。

報告中寫道：「餐廳的感染風險與空氣循環有關，即使民眾保持社交安全距離並帶口罩，空調的方向和通風系統仍可影響病毒傳染的途徑，更何況用餐的過程中民眾無法全程戴口罩，與逛街等室內活動完全不同。」

根據CDC提出的防疫措施，外帶或自行取餐的方式都能降低感染機率；至於有些餐廳雖然有戶外用餐區，但在沒有用餐人數限制、座位之間保持社交安全距離的條件下，仍有相當程度的感染風險。

口罩 社交 咖啡廳

延伸閱讀

新冠肺炎全球超過2822萬例確診 逾91萬人不治

台首例！菲產婦染疫 新生兒成最小隔離者

男子菲律賓染疫返台又確診 不排除二度感染

首位染疫產婦 剛出生小寶寶成「國內最幼居家隔離者」

相關新聞

伊凡卡願上談話節目打疫苗 民調：54%民眾仍不敢打

談話節目「觀點」(The View)主持群的一員、脫口秀名嘴喬伊‧貝哈爾(Joy Behar)9日將砲火對準川普總統以政治力「加速」新冠疫苗問世，除非伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)接受注射她才願意跟進；伊凡卡10日接受挑戰，並加碼表示，願意到節目現場注射疫苗。

美軍勇敢之盾演訓 雷根號巡弋太平洋

美軍「勇敢之盾」大型軍事演習14日起，將在西太平洋關島與馬里亞納群島附近海域舉行，為期12天，雷根號航空母艦與上百架戰機...

911事件19周年／川普拜登暫休兵 緊固關鍵搖擺州

911事件19周年，美國總統川普和民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）這天分別到事發地點悼念；川普和第一夫人梅蘭妮...

美西野火延燒 科學家：氣候變遷天災 這只是前奏

從加州、俄勒岡州到華盛頓州的太平洋沿岸，近日山林大火不斷延燒，規模空前。科學家警告，氣候變遷將帶來天然災害，目前狀況只是...

不能在華府面前示弱 路透：北京寧可TikTok在美下架

美國總統川普才剛說，不會給海外版抖音（TikTok）寬限期，若在最後期限，本月15日前未出售，並自中國大陸母公司脫離，則...

廣角鏡／911傷痛 他們沒忘

美國民主黨總統候選人拜登（中）十一日在紐約州州長郭謨（左）和聯邦參議員舒默（右）陪同下，出席「九一一」事件十九周年紀念活...

俄中伊亂美大選 微軟：網攻沒成功

微軟十日發布聲明表示，近日內偵測到來自俄羅斯、中國和伊朗等國，對總統大選相關人士和組織的網路攻擊，中國駭客鎖定民主黨總統...

川普駁伍華德新書 「若危險何不早說？」

「水門案」資深記者伍華德的爆料新書「震怒」未上市先轟動，揭露川普接受錄音訪問時證實早就知道新冠病毒有致命威脅，但刻意淡化...

疫情讓某些產業「面目全非」 美六成求職者想轉換跑道

最新調查顯示，新冠肺炎疫情重創美國經濟和就業市場，有些產業更已幾乎「面目全非」，這促使許多求職者想轉換跑道。

川普拜登相互較勁 911恐攻紀念活動成角力場

爭取連任的美國總統川普與民主黨總統候選人拜登，今天都將前往關鍵搖擺州之一的賓州，造訪2001年911恐攻事件其中一架被劫...

華爾街日報：拜登對中政策強硬 與川普大為相似

華爾街日報報導，美國總統大選無論孰能勝出，有一件事明確無疑，即美中關係已發生重大轉變，美國可能繼續維持對中強硬路線

加州野火中失蹤 祖父母最後留言：正爬籬笆要躲進池塘

遭野火染成橘色的加州，一天之內被稱為「北部複合山火」(North Complex Fire)燒掉了25哩路，舊金山東北約125哩處有2000多棟建築燒毀，目前約十幾人失蹤，其中包括住在加州布特郡(Butte County)貝里溪鎮(Berry Creek)的巴特勒夫婦...

熱門新聞

不能在華府面前示弱 路透：北京寧可TikTok在美下架

未來台灣買到的特斯拉 可能會是Made in China？

環時：印度藉口中國「陳兵5萬」增軍戰爭一步之遙

華爾街日報：拜登對中政策強硬 與川普大為相似

喪屍確實存在？揭秘海地死人復活真相 哈佛雜誌分析案例

影／吃烤老鼠度疫情難關 這國官員鼓勵「能抓盡量抓」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。