快訊

喪屍確實存在？揭秘海地死人復活真相 哈佛雜誌分析案例

NBA／泰托姆攻守兼備 塞爾蒂克搶七勝出重返東區決賽

伊凡卡願上談話節目打疫苗 民調：54%民眾仍不敢打

世界日報 / 編譯林育正／綜合11日電
川普總統的大女兒伊凡卡表示，願意上談話節目接受新冠疫苗注射。美聯社
川普總統的大女兒伊凡卡表示，願意上談話節目接受新冠疫苗注射。美聯社

談話節目「觀點」(The View)主持群的一員、脫口秀名嘴喬伊‧貝哈爾(Joy Behar)9日將砲火對準川普總統以政治力「加速」新冠疫苗問世，除非伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)接受注射她才願意跟進；伊凡卡10日接受挑戰，並加碼表示，願意到節目現場注射疫苗。

得知主持人不相信疫苗能在年底前問世，伊凡卡表示出自於對「聯邦食品暨藥物管理局(FDA)的信任」，她願意上「觀點」節目注射疫苗。

她在推特上特別標註貝哈爾，推文表示：「我可以上你的節目接受注射。我信任FDA，美國全體民眾也應該相信；消滅病毒應該是我們共同的首要目標。」

不過根據獨立醫學研究組織「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)自8月下旬至9月上旬，訪問了1199位成人的民調，大部分民眾表示，不願在總統大選前接受疫苗注射。

基金會在10日發布此分民調，多數人擔心在川普政府的施壓之下，疫苗的推出可能太過匆促。62%受訪者擔心，疫苗在被證實安全和有效之前，FDA將搶先通過授權；即使在總統大選前疫苗問世且免費施打，54%的民眾不願接受注射。

高達81%民眾表示，不相信疫苗能在11月3日前研發完成。儘管川普對疫苗研發自信滿滿，有60%共和黨人士不願注射疫苗，56%的中間選民；民主黨人士有50%表示願意施打。

目前的數字，凸顯了儘管疫苗是終結疫情的關鍵，但受到政治力介入，使許多美國人抱持質疑態度。

尤其是日前川普對FDA施壓情況嚴重，日前砲轟有「深層政府」企圖將新冠疫苗和療法拖延至選舉後問世；幾天後，FDA便通過血漿療法的緊急使用授權；但在日前，並沒有足夠證據證明療效。

民調也顯示，約有三分之二的民眾表示，對處事謹慎的國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)抱有「一定程度」信任；但從4月起，對他的信任也下滑了10個百分點。

疫苗 川普 伊凡卡

延伸閱讀

911事件19周年／川普拜登暫休兵 緊固關鍵搖擺州

川普駁伍華德新書 「若危險何不早說？」

華爾街日報：拜登對中政策強硬 與川普大為相似

哈紹吉遇害 川普自誇讓沙烏地王儲全身而退

相關新聞

伊凡卡願上談話節目打疫苗 民調：54%民眾仍不敢打

談話節目「觀點」(The View)主持群的一員、脫口秀名嘴喬伊‧貝哈爾(Joy Behar)9日將砲火對準川普總統以政治力「加速」新冠疫苗問世，除非伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)接受注射她才願意跟進；伊凡卡10日接受挑戰，並加碼表示，願意到節目現場注射疫苗。

美軍勇敢之盾演訓 雷根號巡弋太平洋

美軍「勇敢之盾」大型軍事演習14日起，將在西太平洋關島與馬里亞納群島附近海域舉行，為期12天，雷根號航空母艦與上百架戰機...

911事件19周年／川普拜登暫休兵 緊固關鍵搖擺州

911事件19周年，美國總統川普和民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）這天分別到事發地點悼念；川普和第一夫人梅蘭妮...

美西野火延燒 科學家：氣候變遷天災 這只是前奏

從加州、俄勒岡州到華盛頓州的太平洋沿岸，近日山林大火不斷延燒，規模空前。科學家警告，氣候變遷將帶來天然災害，目前狀況只是...

不能在華府面前示弱 路透：北京寧可TikTok在美下架

美國總統川普才剛說，不會給海外版抖音（TikTok）寬限期，若在最後期限，本月15日前未出售，並自中國大陸母公司脫離，則...

廣角鏡／911傷痛 他們沒忘

美國民主黨總統候選人拜登（中）十一日在紐約州州長郭謨（左）和聯邦參議員舒默（右）陪同下，出席「九一一」事件十九周年紀念活...

俄中伊亂美大選 微軟：網攻沒成功

微軟十日發布聲明表示，近日內偵測到來自俄羅斯、中國和伊朗等國，對總統大選相關人士和組織的網路攻擊，中國駭客鎖定民主黨總統...

川普駁伍華德新書 「若危險何不早說？」

「水門案」資深記者伍華德的爆料新書「震怒」未上市先轟動，揭露川普接受錄音訪問時證實早就知道新冠病毒有致命威脅，但刻意淡化...

疫情讓某些產業「面目全非」 美六成求職者想轉換跑道

最新調查顯示，新冠肺炎疫情重創美國經濟和就業市場，有些產業更已幾乎「面目全非」，這促使許多求職者想轉換跑道。

川普拜登相互較勁 911恐攻紀念活動成角力場

爭取連任的美國總統川普與民主黨總統候選人拜登，今天都將前往關鍵搖擺州之一的賓州，造訪2001年911恐攻事件其中一架被劫...

華爾街日報：拜登對中政策強硬 與川普大為相似

華爾街日報報導，美國總統大選無論孰能勝出，有一件事明確無疑，即美中關係已發生重大轉變，美國可能繼續維持對中強硬路線

加州野火中失蹤 祖父母最後留言：正爬籬笆要躲進池塘

遭野火染成橘色的加州，一天之內被稱為「北部複合山火」(North Complex Fire)燒掉了25哩路，舊金山東北約125哩處有2000多棟建築燒毀，目前約十幾人失蹤，其中包括住在加州布特郡(Butte County)貝里溪鎮(Berry Creek)的巴特勒夫婦...

熱門新聞

不能在華府面前示弱 路透：北京寧可TikTok在美下架

未來台灣買到的特斯拉 可能會是Made in China？

環時：印度藉口中國「陳兵5萬」增軍戰爭一步之遙

華爾街日報：拜登對中政策強硬 與川普大為相似

喪屍確實存在？揭秘海地死人復活真相 哈佛雜誌分析案例

影／吃烤老鼠度疫情難關 這國官員鼓勵「能抓盡量抓」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。