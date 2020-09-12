伊凡卡願上談話節目打疫苗 民調：54%民眾仍不敢打

談話節目「觀點」(The View)主持群的一員、脫口秀名嘴喬伊‧貝哈爾(Joy Behar)9日將砲火對準川普總統以政治力「加速」新冠疫苗問世，除非伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)接受注射她才願意跟進；伊凡卡10日接受挑戰，並加碼表示，願意到節目現場注射疫苗。

得知主持人不相信疫苗能在年底前問世，伊凡卡表示出自於對「聯邦食品暨藥物管理局(FDA)的信任」，她願意上「觀點」節目注射疫苗。

她在推特上特別標註貝哈爾，推文表示：「我可以上你的節目接受注射。我信任FDA，美國全體民眾也應該相信；消滅病毒應該是我們共同的首要目標。」

不過根據獨立醫學研究組織「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)自8月下旬至9月上旬，訪問了1199位成人的民調，大部分民眾表示，不願在總統大選前接受疫苗注射。

基金會在10日發布此分民調，多數人擔心在川普政府的施壓之下，疫苗的推出可能太過匆促。62%受訪者擔心，疫苗在被證實安全和有效之前，FDA將搶先通過授權；即使在總統大選前疫苗問世且免費施打，54%的民眾不願接受注射。

高達81%民眾表示，不相信疫苗能在11月3日前研發完成。儘管川普對疫苗研發自信滿滿，有60%共和黨人士不願注射疫苗，56%的中間選民；民主黨人士有50%表示願意施打。

目前的數字，凸顯了儘管疫苗是終結疫情的關鍵，但受到政治力介入，使許多美國人抱持質疑態度。

尤其是日前川普對FDA施壓情況嚴重，日前砲轟有「深層政府」企圖將新冠疫苗和療法拖延至選舉後問世；幾天後，FDA便通過血漿療法的緊急使用授權；但在日前，並沒有足夠證據證明療效。

民調也顯示，約有三分之二的民眾表示，對處事謹慎的國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)抱有「一定程度」信任；但從4月起，對他的信任也下滑了10個百分點。