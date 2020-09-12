不能在華府面前示弱 路透：北京寧可TikTok在美下架

美國總統川普才剛說，不會給海外版抖音（TikTok）寬限期，若在最後期限，本月15日前未出售，並自中國大陸母公司脫離，則將封殺TikTok。路透11日獨家報導，北京反對TikTok被強迫出售，寧可這個短影音應用軟體在美國下架。

受川普禁令影響，TikTok母公司北京字節跳動（ByteDance）自上月起分別與微軟（Microsoft）和甲骨文（Oracle）等美國企業接觸，洽談出售TikTok事宜，市場訊息滿天飛，始終未定案。市場預估，字節跳動的市值約在250億至300億元之間；截至6月，TikTok平均每月有9200萬名使用者。

路透引述匿名的中國大陸官員的說法指，這樣的「強買強賣」將讓字節跳動和北京面臨華府施壓下，看起來軟弱。

路透取得字節跳動的聲明指，中國大陸政府從未建議他們關閉在美國或其他市場的TikTok業務。

路透報導，中國大陸政府官員甚至考慮，在必要情況下，動用上月28日修正的技術出口清單，以延遲字節跳動的交易案。

川普上月14日晚間發布行政命令，要求字節跳動在90天內分拆與TikTok等在美國運作的所有資產，字節跳動必須全面退出美國。

川普指出，字節跳動不僅要出售TikTok，也包括2018年時收購的美國卡拉OK應用程式Musical.ly，根據美國政府理解，當時字節跳動收購Musical.ly與現有資產合併，組成TikTok。

川普指出，有可靠證據認定，字節跳動公司可能會採取損害美國國安的行動。

TikTok一直堅稱，從未替中國大陸政府蒐集美國用戶資訊；TikTok上月24日對川普政府提告，指控他禁用短影音App的行政命令為「選舉策略」。

TikTok在部落格中表示：「我們嚴正看待對政府的控告，但在威脅之下我們別無選擇。」