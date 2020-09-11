俄州12歲男孩命喪野火 狗和外婆遺體在身旁

俄勒岡州桑提亞姆大火(Santiam Fire)傳出不幸消息，住在萊昂斯(Lyons)的一戶人家8日凌晨時分住處被火勢包圍，緊急撤離之際找不到12歲兒子。家屬9日下午證實男孩在野火中遇難，男童外婆同樣也在這場森林大火中喪生。

萊昂斯居民托夫特(Chris Tofte)對媒體表示，8日凌晨時分，野火將住家附近包圍，全家人急忙逃命，卻找不到12歲兒子懷特‧托夫特(Wyatte Tofte)。

搜救人員9日下午尋獲懷特遺體。

家屬表示，搜救團隊在托夫特家的車輛旁邊找到懷特遺體，身邊還有他飼養的一隻小狗及懷特外婆佩吉‧莫索(Peggy Mosso)的遺體。家屬指出，莫索日前摔斷腿，行動不便。

懷特‧托夫特是俄勒岡州知名遊樂景點「奇妙森林樂園」(Enchanted Forest)創辦人羅傑‧托夫特(Roger Tofte)的曾孫。「奇妙森林樂園」臉書專頁9日證實懷特與外婆雙雙遇難的不幸消息。

強風助長火勢之下，桑提亞姆大火與獅頭山大火(Lionshead Fire)已在俄勒岡州燒毀共計約20萬英畝的土地面積。

俄州地方電視台KGW8報導，住家被野火包圍時，懷特與母親、外婆在一起，懷特的母親由於嚴重燒傷，現正住院治療中。