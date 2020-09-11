加州野火中失蹤 祖父母最後留言：正爬籬笆要躲進池塘

遭野火染成橘色的加州，一天之內被稱為「北部複合山火」(North Complex Fire)燒掉了25哩路，舊金山東北約125哩處有2000多棟建築燒毀，目前約十幾人失蹤，其中包括住在加州布特郡(Butte County)貝里溪鎮(Berry Creek)的巴特勒夫婦。據稱，桑迪·巴特勒(Sandy Butler)失蹤前，曾打電話給兒子說，她和丈夫正要爬過籬笆，準備躲進附近池塘裡。

巴特勒的孫媳婦傑西卡·法倫(Jessica Fallon)10日心急如焚地說：「我們仍抱著希望並祈禱傳出好消息。一切都可以被替代，但我祖父母的命卻無可取代。我寧願失去一切，也不願失去他們，是他們把全家人團結在一起。」

加州野火今年迄今已燒毀逾4800平方哩土地，比德拉瓦州、羅德島州和華盛頓特區加起來的面積還多。由於氣候變化導致溫度升高，乾旱引發大火，蔓延速度驚人，人們逃離時間更短。

目前加州有紀錄的20起最大型野火，有六起正在燃燒，其中包括已是加州史上最大山火的「八月複合山火」(August Complex)，焦化地區已逾736平方哩；超過2018年在同一地區發生的複合大火。

居民人口約525人的貝里溪鎮傳出嚴重災情後，許多人正驚惶等待失蹤家屬消息，也有人在等待安置。加州布特縣發言人艾米·特拉維斯(Amy Travis)將疏散中心描述為集結區，因新冠病情疫情，流離失所的受災家庭正排隊等待住進旅館房間。她說：「COVID改變了避難方式；布特縣沒有太多旅館房間，其中許多旅館肯定也已住進了自行撤離的家庭。」

其中，莊斯魯德(Douglas Johnsrude)帶著他的八隻狗，8日逃離他羽毛瀑布(Feather Falls)社區的家。他說，他的拖車房屋毀了，這是他家第二次被大火燒毀；上次是毀於2017年的大火。莊斯魯德說：「我沒有重建，就是因為我知道會再起大火。看吧，又失火了。看到那些煙霧和火焰，感覺很不真實。就像世界末日一樣。」

白宮發言人迪爾(Judd Deere)表示，川普總統10日與州長紐森(Gavin Newsom)通話，為死者致哀，並重申政府將全力協助受災戶。