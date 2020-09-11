推特刪大選假消息 川普若「擅自」宣布勝選也將標注

社群網站推特(Twitter)10日宣布，為避免影響選情並增加選民信心，未來所有關於總統大選的假訊息，包括未經證實而自行宣布勝選，或引用不實的法律條文來迴避和平移交政權等的相關貼文，都會遭刪除或標記；而川普總統未經證實的言論或疑似選舉操作的貼文，也可能被刪除。

推特在公開貼文中表示，為保護選民在11月3日前免受網路訊息干擾和壓抑，不被不實訊息誤導，將更新貼文審查的規定；只要是刻意向民眾提出與法律或官方的選務程序有關，企圖造成混淆視聽，動搖民眾對選情的信心等貼文，都可能被移除或貼上標記。

由於今年受疫情影響，通訊投票的比率將比往年大增，也可能造成大選結果延後確定；川普總統過去多次抨擊通訊投票可能造成選舉舞弊，卻未曾對此提出有力的證據。

川普在今年7月曾發表一篇推文寫道：「通訊投票將造成2020年大選成為有史以來最不正確、最假的的選舉，而且選舉結果還可能延後出爐」，而獨立事實查核員表示，川普這項說法是毫無根據。

甚至在8月川普還向支持者們表示，若是他敗選很可能會無效的選舉，他在貼文中聲稱：「對手唯一勝選的機會，就是操縱選舉。」

自5月以來，川普就不斷批評推特針對他的貼文內容審查，而推特也多次警告川普的言論應進行事實查核；推特表示，貼文審查制度將於17日更新，雖然推特發言人在公布這項消息時也未指名道姓，但他強調這項規定將適用於全球的使用者，包括正在競選和非競選的政治人物。

部分左派支持者要求，推特不應只是將川普的錯誤或不實貼文標記，而是要全面移除；而川普與共和黨人得知後則指控推特對保守派充滿偏見，但推特否認。