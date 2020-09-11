「只想發戰爭財」川普粗暴言詞 軍方陷大選地雷區

川普總統日前在勞工節記者會上痛批軍方高層為熱愛發動戰爭，圖利軍工產業，另試圖分化軍方領導層及中、下層行伍，對此軍事研究專家表示不勝駭異，指稱沒有總統那麼做過，川普的言行不啻讓軍方陷入「總統大選雷區」；五角大廈迄今保持緘默，僅陸軍參謀長麥康維爾(James McConville)表示，美軍一切行動都為保國衛民，絕無商業考量。

全國公共廣播電台(NPR)10日報導，川普在勞工節記者會先是痛批民主黨對手白登，接著突然脫序談起軍方，表示並非全體將士都愛他，但士兵們愛他，五角大廈高層則不然，他們想做的無非打仗，以便生產槍砲、軍事建築等等的軍工產業繼續吃香喝辣。

約翰霍普金斯大學先進國際研究學院軍事專家柯恩(Eliot Cohen)表示，他記不得有哪位身為三軍總司令的總統，曾口發如此攻擊軍方高層人格的言詞；小羅斯福總統抱怨過麥克阿瑟上將，原因在他認為麥帥想當總統，其他總統埋怨別的將領之原因，是將領未聽命行事，或者辦事速度不夠快。

北卡羅來納大學教堂山分校榮譽教授孔恩(Richard Kohn)長期觀察軍方，他指出川普粗暴的言詞、言詞的本質，兩者都異乎尋常。

孔恩表示，依自己的經驗，或者學術研究成果，沒有總統曾對軍方之為一體，口發如此輕蔑言詞；有幾位總統曾批評過軍方某些方面，或者罵個別將領軍方甚至整個高層，但總是私底下罵。

杜克大學軍民關係專家菲佛(Peter Feaver)認為，川普的言行舉止不啻搞動作，想把照理該無黨派的軍方政治化，而軍方身處2020年總統選舉的地雷區，做得很對，至少有意保持中立。

麥康維爾應軍事論壇Defense One要求表示意見，他強調可以向全民保證，唯有國家安全需要，別無他策，軍方將領才會建議派兵戰鬥，跟做生意無關。

孔恩表示，川普似乎是認為分裂美軍將領及行伍，讓他政治方面能獲利；依「軍事時報」(Military Times)民調指出，川普就任之初，美軍對他有好感的人數大過有惡感者，比例為46%對37%，但今年7月下旬及8月上旬同一民調指出，目前則反轉過來，1000名受訪現役軍人中，49.9%討厭川普，38%喜歡他。