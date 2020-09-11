伍華德18次訪談總結：川普不是當總統的料

「水門案」資深調查記者伍華德(Bob Woodward)新書「震怒」(Rage)訂15日問世，隨著他與川普的訪談錄音內容逐一公開，白宮陷入混亂；而川普推翻所有幕僚建議與擔憂，自認可吸引過去50年來曾為六任政府作傳、讓一位總統下台的伍華德；川普的衝動，可能讓他付出代價。

官員：川普衝動 沒人擋得了

川普自2月起在橢圓形辦公室兩度接受「水門案」資深調查記者伍華德(Bob Woodward)錄音長談，更不時在晚上自白宮致電伍華德，總計18次採訪留下了長達九個小時訪談內容，堪稱空前。

伍華德周末將接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「60分鐘」節目訪談，陸續公開採訪川普的錄音內容；由於距離大選日不到八周，此書內容勢必衝擊原已充滿挑戰的川普競選連任前景，也導致助理交相指責。

9日公開的川普「刻意淡化」新冠病毒危機嚴重性的爆炸訪談內容，已驗證白宮助理長達數個月的擔憂；一位白宮官員10日說：「沒人勸得了總統。」

川普自己很想接受伍華德訪問

伍華德2018年撰寫第一本川普書「恐懼」(Fear)，白宮助理沒讓川普受訪；川普後來沮喪打電話給伍華德說，沒人告訴他這件事，他其實很想和他談；川普也明確告訴助理，會接受伍華德下本書採訪。

後來川普要求幕僚准許伍華德來訪，還讓他去採訪包括女婿兼白宮資深顧問庫許納(Jared Kushner)、白宮國安顧問歐布萊恩(Robert O`Brien)等多人。

多位高層助理擔心伍華德訪問的方向，也擔心川普愛用過於直率的語言過度分享他的想法；但他們明白，是川普自己很想接受伍華德訪問，不得不聽任他這麼做。

訪談爆雷 白宮助理互相指責

被問及為何川普要接受第一本書充滿批評的伍德華18次採訪時，白宮發言人凱莉‧麥肯內尼(Kayleigh McEnany)說，這是因為川普是「史上最透明的總統」；資深官員說：「有時總統做出非傳統的事，結果讓人大出意外。但我們誰都不建議他這麼做。」

新書摘錄內容公開後，白宮助理很快開始互相指責；新任者試圖把責任推給前任特定助理；多位白宮助理苦惱地設法取得該書複本、找出川普受訪錄音及庫許納同意公開的受訪內容，他們充其量只能辯稱，書中有些部分應添加更多背景資訊。

川普同意受訪，並未讓伍華德對他的看法改觀；伍華德在書中坦率地以「川普不是當總統的料」作結。

川普堅信訪談，能讓對方喜歡他

前任白宮聯絡室主任史卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)說：「川普熱愛名牌，50年來伍華德一直是調查新聞界金字招牌。川普堅信如果他與某人談話，可以啟發對方，還能讓對方喜歡上他。」

接近白宮的共和黨人說，川普自認認可以像1980和90年代贏得紐約市小報青睞那樣美化報導，但「當你控制核密碼、是全球最有權勢的人，賭注更高。」

小布希總統的長期策士羅夫(Karl Rove)則說：「每位總統都會讓伍華德為自己寫書，讓他進行大量採訪，然後感到後悔。這回很可能就是這種狀況。」