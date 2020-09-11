川普太危險 伍華德爆「高官也掙扎想離職」

伍華德爆料新書「震怒」披露前國務卿提勒森(Rex Tillerson)、前國防部長馬提斯(Jim Mattis)和前國家情報總監柯茨(Daniel Coats)對於在川普手下任職心情矛盾，更對是否請辭感到掙扎與苦惱。

三人雖然被成為「川普身旁的男人」，但馬提斯曾私下到國家大教堂祈禱，為在川普治理下的美國感到非常憂心。柯茨曾告知伍華德「也許在某個時間點，我們必須共進退採取行動」；他認為「川普這個人既危險又不適任」。

在另一次談話中，馬提斯告訴柯茨「總統毫無道德標準」；柯茨回答：「確實是這樣，對他來說謊言根本不是謊言，就只是他的個人想法。他根本不瞭解事實和謊言的區別。」

伍華德描述柯茨擔任前國家情報總監的經驗，可用「折磨」來形容。

當川普處理俄羅斯相關事務失當，柯茨有意遞出辭呈時，副總統潘斯勸他「往他正面的地方看，你不能走」。

而這種厭惡感是互相的，川普曾對白宮經濟顧問納瓦羅(Peter Navarro)說：「我那群該死的將軍每個都『沒種』；比起貿易協議，他們更重視自己的盟友。」

川普女婿白宮資深顧問庫許納(Jared Kushner)還曾說：「最危險的人，就是總統身旁那些眼睛長在頭上的白癡們。」伍華德解讀他指的就是馬提斯，提勒森和前白宮國家經濟委員會議主席柯恩(Gary Cohn)。

而庫許納也常成為川普內閣官員的箭靶，認為他不值得信任，與各州州長的交涉上也非常軟弱。

庫許納負責中東事務，而提勒森認為他和以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)交好的手段「非常噁心」。

書中也透露庫許納對岳父非常深思熟慮；要搞懂川普就像進入「愛麗絲夢遊仙境」；他的策略就像故事中的「柴郡貓」(Cheshire Cat)，臉上隨時掛著笑容；唯一的生存方式就是忍耐與堅持，方向已不是重點。